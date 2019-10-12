美中貿易達第一階段協議 川普贏得首場戰役

美國總統川普今天宣布，美中已達成第一階段貿易協議。歷經18個月的貿易談判，川普終於贏得第一場戰役。受此激勵，美股今天也以紅盤作收，道瓊指數大漲超過300點。

歷經一天半的談判，美中今天終於就貿易紛爭達成第一階段協議。但中國國務院副總理劉鶴今天中午離開美國貿易代表署（USTR）大樓時，臉上卻絲毫沒有笑容，離開時還因為顧著和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）交談，差點踩空台階，幸好後頭站著中方人員才沒有跌倒。他看了一眼在現場抗議的中國民眾後，即搭車離開。

川普今天下午在白宮接見劉鶴時表示，美中在智慧財產權、金融服務與農產品採購方面達成協議。中國方面同意採購400到500億美元美國農產品，美中雙方也就貨幣與匯率議題達成共識。

與此同時，中方換得美方同意暫停對原定於15日生效的2500億美元中國商品加徵關稅，讓中國出口壓力得以稍稍鬆緩。但計劃於12月中旬針對1560億美元中國進口商品實施的15%關稅加徵措施，尚不確定是否也會暫緩。

今天的宣布，意味著從去年3月開始的美中貿易大戰，終於獲得初步休兵，川普無疑打贏這場戰役。受此利多消息激勵，美股今天也以紅盤作收，道瓊工業指數終場上漲319.92點，或1.21%，收在26816.59點。

美中歷經13輪談判終於達致第一階段協議，川普也樂觀表示，將與中國國家主席習近平舉行正式的簽署儀式，時間或許會在下個月於智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）高峰會。

不過川普也語帶保留地補充說，雖然不預期協議會在未來數個星期內破局，但不能排除存在這個可能性。5月時就曾發生中方推翻原先談好協議的先例。

即使第一階段協議能順利簽署，但第二階段，甚至第三階段將面對的技術轉移、工業補貼等結構性改革才是真正棘手議題。當這些爭端逐步端上談判桌後，美中勢必再有一波貿易角力。

正如前國際貨幣基金（IMF）中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）向華盛頓郵報（Washington Post）所說的，今天的協議雖然暫時推遲局勢進一步升高的可能，但並未徹底解決美中間的主要貿易爭端，也沒有減輕美中雙邊關係經濟未來的不確定性。