9m88壓軸！禾火ＯＵＴ音樂節義美力挺　悠遊卡消費享優惠

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）吃著小泡芙聽現場好享受？繼去年「禾火ＯＵＴ音樂節」大獲好評，今年繼續由PIPE團隊領軍，並獲台灣「超有良心」企業義美食品力挺，邀請到堅強的歌手陣容輪番上陣，包含金曲歌王Leo Wang及復古女聲9m88等，還有異料市集等精彩活動，將於19日及20日公館水岸廣場登場。

「禾火ＯＵＴ音樂節」今年邁入第二屆，去年由落日飛車壓軸帶來精彩演出，熱愛音樂的朋友也十分引頸期盼該音樂節的到來，今年入秋之際將同樣於鄰近自來水博物館的公館水岸廣場舉行，並以「chill到不行」為標準，邀請到時下最火紅的復古女伶9m88、新科金曲歌王Leo王、新生代饒舌歌手陳嫺靜等演出，第二日（20）更將提早於13:30開始。

即將登台的28組演出歌手及樂團包含，台灣毛茸茸樂團 The Fur.、參劈、戰犯、榕幫、海豚刑警、問題總部、島國未來主義、霓虹愛神、愛是唯一、9m88、DSPS、水源、熱寫生、風籟坊、TENDRE、VOOID、Valley Hi!、陳嫺靜、許時、高嘉丰、Ku da Yeast イースト、SPYKEE、淺堤、Leo王、莫宰羊。

主辦單位發布新聞稿指出，今年規劃的異國美食攤區，將有15個品牌進駐公館水岸，包含月見君想、万象、乾元堂、塔圖Tattoo等按摩與刺青攤位，忠實呈現「要chill就要像在家裡一樣chill」的活動精神。

此外，挺過食安風暴，成為台灣食品界「最後良心」的義美食品也加入支持獨立音樂的行列，活動當天義美食品會設置專屬攤位，更加碼推出限量優惠，消費滿百元即贈價值60元的義美薄荷脆皮糖，配上最「CHILL」音樂「CHEW」出超涼感。

關於活動當天的消費方式，今年也繼續與悠遊卡公司合作，聯合推出「禾火ＯＵＴ」第二屆紀念款，現場全區皆需以悠遊卡消費，凡於攤區使用義美悠遊卡消費，享有8折優惠，更多詳情請前往臉書查詢。



禾火ＯＵＴ第二屆紀念款悠遊卡（左）（圖/主辦單位）



10/19表演時刻表（圖/主辦單位）



10/20表演時刻表（圖/主辦單位