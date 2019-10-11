國慶連假第3天　9路段恐車多壅塞

（台灣英文新聞/社會組）國慶連假第3天，交通部高公局表示明（12）天下午將出現提前北返車流，預測國道1號北向虎尾到埔鹽系統等9大路段恐車多壅塞。

今日是國慶連假第2天，高公局表示，西部國道於上午9時、國5於上午6時開始出現南向旅遊車潮，中午前國道車多壅塞路段為國1南向竹北到新竹、北向圓山到汐止端，國3南向三鶯到鶯歌系統等路段，其餘路段除因事故造成短暫性壅塞外，行車大致順暢。

高公局表示，今天中午過後，西部國道車流陸續紓解，原壅塞路段逐漸恢復順暢；國5南向則因高乘載管制結束而出現一波短暫車潮，北向返家車潮也逐漸湧現，截至下午6時，車多壅塞路段有國1南向大華系統-汐止、北向湖口服務區-湖口、國3南向安坑-中和、北向龍潭-大溪及國5北向頭城至坪林，其餘路段行車大致順暢，國道交通量為82.8百萬車公里，預估今天總交通量為118百萬車公里。

高公局指出，明天為國慶連續假期第3天，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日的1.5倍。

高公局預估，明天下午國道將出現提前北返車流，壅塞路段預測為國1北向虎尾到埔鹽系統、南屯到台中系統、新竹系統到湖口、國3北向竹山到中興、霧峰系統到霧峰、大山到香山、關西到三鶯、國5北向宜蘭到坪林及國6西向舊正到霧峰系統等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發、改道行駛或利用暫停收費時段行駛國道。

明天的交通疏導措施有下午2時到晚上9時國5蘇澳到頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道、單一費率（國3新竹系統至燕巢系統再8折收費）、深夜0至5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

公路總局也說，研判明天部分民眾將有短中程旅遊計畫，預估觀光遊樂地區聯外道路全天將有較大車潮，並具「上午進入，下午離開」趨勢，包括台3線大溪老街、台7線慈湖、台14甲線清境農場及合歡山、台21線日月潭等。

此外，明天下午收假返回工作地旅次也將湧現，包含台1線水底寮北向（往屏東）、台9線礁溪北向（接國道5號頭城交流道）、台9線蘇花路廊北向（往蘇澳）、台9線南迴公路南向（往屏東）、台61線苗栗路段北向（接國道3號西濱交流道）皆可能出現局部路段車多或壅塞情形。