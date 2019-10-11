摸一下的代價！德籍少年小琉球觸法送辦　海巡署籲保育海龜　

（台灣英文新聞/社會組 台北綜合報導）國內知名度假勝地小琉球，在國慶連假湧入大批觀光人潮，其中，一名德籍旅客疑因不熟當地法律而觸摸海龜，被海巡署循線逮補，詢問後移送屏東地方法院少年法庭處理。

聯合報導，小琉球安檢所所長謝旻儒昨天下午2點50分，發現臉書社群內，民眾發布美人洞有潛水客騷擾海龜訊息，即刻根據照片地點前往追查，15分鐘後，就在美人洞沙灘發現騷擾海龜男子，隨即將其帶回實施筆錄訊問，並同步協請屏東國立海洋生物博物館判定照片中之海龜品種，經確認為保育類「綠蠵龜」。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，經查涉案人為德國籍男子，未成年，本次與家人來台自助旅遊，可能因不諳我國相關保育法規導致觸法，但干擾、觸摸等騷擾海龜行為已違反野生動物保護法第18條，故全案移送屏東地方法院少年法庭處理。

海巡署宣導，這樣的觸法行為，已不是第一次。小琉球雖是全世界海龜密度最高的小島之一，但其實整座島周邊，只有160隻左右，而且這些海龜順利長大的機率只有「千分之一」。

針對海龜保育，海巡署呼籲以下6大規則，希望民眾一同遵守，分別為不觸碰、不捉、不驚擾、不追逐、不圍繞海龜；不要阻擋海龜的去路；與海龜保持五公尺以上的距離，減少海龜的壓迫感；不打擾在休息、睡覺的海龜；減少使用防曬乳，或選擇不傷害珊瑚的防曬乳；不餵食海龜。

此外，依據野生動物保育法第18條規定，因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。