充滿幻覺！抽象大師莊普超叛逆　誠品畫廊建構宇宙

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）抽象藝術家莊普與誠品畫廊再度合作，「幻覺的宇宙」將可見藝術家對於光的折射等物理現象創作，並延伸成微觀世界，將於19日至11月17日登場。

誠品畫廊發布新聞稿表示，莊普個展「幻覺的宇宙」將展示藝術家2017年至今（2019）年所創作的畫布、水彩、裝置，以及紙上炭筆等作品，呈現其近年來對如何在後抽象道路上，繼續發展極簡藝術的思考，以及對於宇宙、自然與藝術、人之間關係的想像。

誠品畫廊說明，莊普一開始以一公分見方的印章代替畫筆蓋印出光譜的色彩和內容，開闢出一條他所說「像是幾何形態的後抽象道路」。他的作品是沒有對象物的描繪，他在展覽的創作自述中寫道：「我在1980年代以來的幾何繪畫，便具有自身的解釋性，也具有與冷僻純粹的現代主義沒有的溫度，它可以是歷史的、情緒的或是不同於中心性的其它視角形態。」

誠品畫廊指出，因此，莊普違逆「形式就是一切」的古典低限主義，他的新幾何藝術以《白露收殘月》、《和光同塵》等詩意的詞語而非「無題」為作品起名，使用帶有功能性、指涉性的現成物例如樹枝、石頭、角鐵或工業材料豐富繪畫內涵，更製作立體的空間裝置刻意牽引出現實生活的真實感。

此次，誠品畫廊以「幻覺的宇宙」作為題展出，該畫廊透露，莊普近年體察到自己在創作時所關注光的折射與分析等均為物理現象，好像在無形之中遵守著近似古代哲學的宇宙秩序，即以機械式的想像去概約無限的宇宙整體，建構出某種宇宙幻覺。

誠品畫廊表示，莊普的作品富含人為的情緒和敘事性，則在這宇宙幻覺之外延伸出一個微觀的世界。換句話說，他追求規律與均值的表現形式，然而穿過表層深探之時，便能發現每一件作品實則各有風情，闡釋獨一無二的情感和意識，並且蘊藏東方人文的詩性。

對此，莊普認為他的創作是「以低限幾何作為中介，去表現人對於宇宙的幻覺，正如同繪畫也是一種幻覺」。



創作中的藝術家莊普與作品（圖/誠品畫廊）