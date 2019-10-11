【政壇動態】呂秀蓮：有權者不能被寵壞　蘇貞昌：鄭文燦未來會當「總統」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 行政院長蘇貞昌今(11)日參加桃園捷運綠線GC02標動工儀式時，稱讚桃園市長鄭文燦能力佳、支持者跨越黨派。他說如今鄭文燦以市長身分主持捷運綠線動工儀式，未來綠線完工時，鄭文燦極有可能以「總統」的身分主持通車典禮。

中央社引述鄭文燦回應表示，重大建設本來就是「前人種樹、後人乘涼」，他沒有設想下一步要如何，一切都以幫助總統蔡英文連任為目標，另外捷運從開工到通車時間很長，「未來不管做什麼，都會參加完工典禮」。

另外民進黨主席卓榮泰啟動立委輔選行程，今(11)日首次到桃園市為參選人彭俊豪造勢，他談及「郭柯宋」可能合作結盟，語帶諷刺說，若政黨串聯是基於社會和諧、民主發展，當然樂見其成，但若以報復心態提名參選人，就是「其心可議，不足可取」。

《自由》報導，卓榮泰首次造訪桃園，與市長鄭文燦合體為同黨立委參選人造勢，首站選在中壢區TC舞蹈教室，頗有吸引年輕選票意味。

至於2020總統被連署人、前副總統呂秀蓮，11日在高雄出席參選連署說明會，呼籲支持者加速連署，至少達到 30萬份參選連署門檻。

在《民報》今(11)日刊出的專訪，呂秀蓮認為，執政成效跟領導人風格有關。阿扁總統跟她都很不滿意國民黨各種主張，所以挺身而出。雖然阿扁總統比她年輕，但執政表現大家有目共賭。他們的理念也很清楚，目標明確。

呂秀蓮說，蔡英文總統可說是在藍營長大，她當選之後曾說，在威權時代多數人都選擇服從。聽說她在回台就業過程，包括升等論文......等過程，跟國民黨有更密切的關係，可說是權貴集團當中的寵兒，所以在各種資格審核中都很特殊，這當然無可厚非。

她又說，蔡總統身邊的人大部分都沒經過民主洗禮，甚至有官僚作風，缺乏民進黨創黨意識。唯一只有總統府祕書長陳菊對民主有貢獻，但是她在高雄的表現卻令人意外，讓韓流有機會崛起。

呂秀蓮還說，馬英九身為當年的政治寵兒，用了8年才耗盡原本國民黨的資產，但是蔡英文卻在兩年半，就將民進黨所有的資產耗盡。

《民報》專訪 呂秀蓮：有權者應受檢驗 不能被寵壞 原文超連結

108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，前副總統呂秀蓮（前右2）、國民黨主席吳敦義（前右）、民進黨主席卓榮泰（左2）、親民黨主席宋楚瑜（左）及台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲（左3）等人出席，齊聲唱國歌。中央社