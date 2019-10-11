台灣英雄國慶花車遊行　現場線上吸引破萬人

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣英雄國慶花車遊行已於昨（10）日揭開國慶連假序幕！車隊上可見超過百位世大運國手、U18選手、世界12強棒球賽中華隊，與台灣國際技能菁英國手等，現場不僅吸引超過萬人熱情參與，文化總會的現場網路直播更突破12萬人觀看。

文化總會（以下簡稱文總）發佈新聞稿指出，今年國慶花車大遊行車隊路線全長3公里，從愛國西路小南門集結出發，經過中華路、衡陽路、重慶南路、襄陽路、館前路、忠孝西路、中山南路，參與遊行的23輛國慶主題花車將會在終點站中正紀念堂公開展示。

此次，文總於西門捷運站4號出口與館前路英雄谷，特地準備的各10,000支國旗與「勇敢自信 堅持就贏」紀念旗幟，受到參與民眾與各國旅客歡迎，活動尚未開始已大排長龍等候領取。



台灣友邦也一起參加國慶花車大遊行（圖/文總）

文總說明，今年參與遊行車隊規格與數量更勝以往，特別邀請超過300位友邦國家留學生及聖露西亞表演團一同參與，友邦聖露西亞表演團憑藉從國內空運來台，綠藍紅三輛造型獨特，寬6公尺，長達10公尺的人力花車，一舉成為全場焦點，透過精心準備的造型與全員出動的陣容，特別感受到友邦國家一同歡慶國慶的溫馨交情。

此外，世界12強棒球賽總教練洪一中、投手教練王建民也搭上國防部提供的悍馬車，與世大運選手、U18世界盃棒球賽中華隊、台灣技能國手、國軍楷模一同抵達館前路英雄谷，接受現場國人的喝采與祝福。

文總希望，透過此次大遊行，在國慶這天凝聚國人的力量，來為這些發光發熱的英雄選手與保家衛國的國軍弟兄，致上最高的敬意，並祝福台灣英雄們在面對下一次挑戰時，可以贏得更好的成績。



國慶花車大遊行（圖/文總）



國慶花車大遊行（圖/文總）