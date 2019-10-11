德國東部猶太教堂槍擊案　證實為極右派所為

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）9日發生在德國城市哈雷(Halle)的猶太教堂槍擊案，德國官方目前已經證實是一起極右派針對猶太人的恐怖攻擊行動。警方還指出，嫌犯的自用車中還發現了大約4公斤的炸藥，應是計畫發起一場全面性的大屠殺。

27歲的嫌犯現在面臨2起謀殺罪名及9起謀殺未遂的罪名指控，並於昨(10)日下午出庭，態度十分囂張。他說，他是故意模仿今年稍早紐西蘭的基督城教堂槍擊案，希望可以激起其他人的仿效。除此之外，他也學基督城槍擊案兇手在槍擊時，於網路上進行直播，最高峰時還有2200的觀看人數。

槍擊案發生當下，有大約60名猶太教徒正在教堂內進行贖罪日的祈禱，猶太協會的負責人批評，贖罪日在即，警方應該知道會吸引極右派極端份子的注意，如果警方提早派人在外進行巡守，就可以在對方發動攻擊前就將其解除武裝，也不會發生憾事。

已經被移除的事發推特影片顯示，嫌犯先是發表反猶太言論，隨後開車前往教堂，並開槍射擊教堂大門，希望藉此進入教堂內。不過由於無法進入，嫌犯就在門口開槍，這個事件總共造成2死2重傷。據報導，嫌犯還試圖在教堂安置炸彈。

德國長期以來一直深陷二戰期間屠殺猶太人的夢魘中，最近卻再度出現反猶太的風潮。德國內政部長傑霍夫(Horst Seehofer)指出，很不幸的，德國必須面對極右派、反猶太的風潮再度復甦的事實。

德國警方對猶太教徒提供了很多保護，猶太社群也很積極配合，在槍擊案過後，許多德國東部城市的猶太教堂外，都可看到警察在巡邏。不過德國警察工會(GdP)的主席說，為了保護每一座教堂，警力的配置已經過度分散，很難再抽調額外的人手去預防每一起事件發生。