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革命後首次　伊朗女性終獲准入球場看足球

自1979年以來伊朗伊斯蘭革命後，昨(10)日該國女性第一次可以進足球場看男性球員踢球。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2019/10/11 14:21
圖為10日伊朗女性觀賞足球賽的情形 (美聯社)

圖為10日伊朗女性觀賞足球賽的情形 (美聯社)

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）昨(10)日是伊朗女性的大日子，因為自1979年以來伊朗伊斯蘭革命後，女性第一次可以進足球場看男性球員踢球。不過儘管這看似因一名粉絲自焚後才爭取來的福利，國際特赦組織卻批評，只是一個譁眾取寵的戲碼。

國際特赦組織指出，這次女粉絲得以進場，並不是全面性的開放，而是有限的開放售票，所以最終只有部分女性得以「象徵性」的在球場內觀賞比賽，儘管如此，開放給女性的球賽票，還是在幾分鐘之類就宣告售罄。

這場伊朗對柬埔寨的世界盃資格賽中，整個阿薩迪球場有大約7.8萬個位子，卻只能確定有超過3500名女性購票入場，還被安排在只有女性能進入的特別區域，不過一名女性球迷在推特上推文指出，雖然在自己的人生中，很晚才享受到進球場看球的樂趣，她仍替球場內的年輕女孩感到高興。

長期以來，伊朗雖沒有官方的法律明確禁止女性入場看球，嚴格的伊斯蘭律法卻成為一切的根基，警察通常會在球場外阻止女性入場。

上個月一名外號「藍色女孩」(blue girl) 的29歲女子 Sahar Khodayari偽裝成男性進場看球卻被抓到，她在法庭外候審時自焚，經搶救後不治身亡，引發國際譁然。國際足球總會(FIFA)向德黑蘭當局施壓，並承諾將會確保女性入場看球的權利。

足球總會教育和社會責任部門負責人庫克(Joyce Cook)表示，這不只與一場球賽相關，而是關係到球迷平等的權利，足球總會絕對不會對這類情事袖手旁觀。
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