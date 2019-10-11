最璀璨的42分鐘國慶煙火　也是屏東縣長最煎熬的一天

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2019國慶煙火昨(10)日晚間在屏東河濱公園施放，長達42分鐘，1萬6280發煙火彈讓高屏溪夜空更加絢爛，聲光視覺震撼讓眾人讚嘆；屏東縣府統計，今年共吸引超過32萬人次觀賞。

煙火施放結束後，現場還有樂團滅火器、小男孩與宇宙人等表演，陪伴民眾。不少民眾仍留下來，在積水泥濘中，享受難得的國慶之夜。

中央社報導，屏東河濱公園從昨下午2時起陸續湧入人潮，許多民眾舉家帶野餐墊造訪，但下午3時左右突然下起滂沱大雨，直到晚上6時才停，雖然滿地積水和泥濘，依然阻擋不了民眾看煙火的熱情。

今(11)日凌晨屏東縣長潘孟安在臉書po文，標題寫著

「最煎熬的一天，最璀璨的42分鐘」

一場大雨，打亂國慶焰火，場地泥濘、積水，連帶影響接駁疏散不順，許多民眾無法及時進場和離場，在此向大家道歉，是我們做得不夠。 不過，團隊現在仍留守在第一線，再次巡視整個活動場地，目前接駁車已安全送走每一位參與者，雨後路滑，請大家回程務必小心。

潘孟安說，昨天是他生命中煎熬的一天，但也度過了人生最璀璨的42分鐘。他形容整天的心情像是坐雲霄飛車，高高低低，忽上忽下，為了國慶焰火，屏東團隊準備了半年，做足了準備和規劃，唯一沒辦法掌握的變數就是天氣。

人潮加雨勢讓交通狀況更加壅塞，泥濘的草地讓狀況更加紊亂。 但，當第一枚焰火上空瞬間，震撼了每個人，有些人站在馬路，有些人坐在接駁車，有些還在場地外圍，但，每個人仰望著天空，拿起手機紀錄無以倫比的瞬間。

潘孟安說他要深深感謝，每一位在泥濘中未離開的大家。但他更要誠摯道歉，身為主人卻無法讓大家順利入場與出場，接駁不順暢，掃了大家的興致，無法儘早返家。

但他說，想拜託大家，請將抱怨留給縣府團隊，「但給逆雨前行的志工、警察、消防、醫護、司機、清潔人員、表演團體、焰火施放人員等…一個掌聲，沒有他們的堅持與付出，沒有今晚的焰火。」

至於沒到現場觀賞國慶焰火的朋友，還是可以透過臉書直播影片一起分享唷！