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颱風哈吉貝侵襲日本　11日至12日航班異動

多家航空公司宣布今明兩天(11日至12日）航班取消或異動，提醒民眾出發到機場前，要注意航班資訊。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/11 10:01
中央社檔案照片

中央社檔案照片

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風哈吉貝預計今明2天(11-12日)將侵襲日本，多家航空公司宣布今明兩天多個航班取消或異動，提醒民眾出發到機場前，要注意航班資訊。

中央氣象局觀察，颱風哈吉貝11日凌晨2時的中心位置在北緯26.3度，東經138.5度，以每小時23公里速度，向北北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

由於哈吉貝將撲向日本，擾亂不少台灣民眾趁國慶假期到日本出遊的行程。

提醒您颱風資訊也可關注日本政府觀光局（JNTO）針對外國旅客設置的推特帳號Japan Safe Travel（https://twitter.com/JapanSafeTravel），獲知日本政府發布的最新防災資訊。

航班資訊 (Flight Information)

桃園機場航班資訊請點此官網

台北松山機場最新消息

高雄小港機場最新航班動態

以下是各航空公司11-12日兩天班機取消或異動情形:(資料來源為中央社)

長榮航空：
11日BR190松山到羽田提前至下午3時20分起飛
12日BR189羽田到松山，班號變更為BR189D，提前到11日晚間8時15分起飛

日本航空：
12日航班取消
JL096台北松山到東京羽田
JL098台北松山到東京羽田
JL802台北桃園到東京成田
JL804台北桃園到東京成田
JL812高雄小港到東京成田
JL814台北桃園到大阪關西
JL822台北桃園到名古屋中部
JL097東京羽田到台北松山
JL099東京羽田到台北松山
JL805東京成田到台北桃園
JL809東京成田到台北桃園
JL811東京成田到高雄小港
JL821名古屋中部到台北桃園

全日空航空（ANA）：
12日航班取消
NH851東京羽田到台北松山
NH852台北松山到東京羽田
NH853東京羽田到台北松山
NH854台北松山到東京羽田
NH824台北桃園到東京成田
NH823東京成田到台北桃園

中華航空：
12日CI0159大阪飛往桃園航班，提前至11日晚上10時起飛。
颱風
哈吉貝
日本
台灣
航班異動

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