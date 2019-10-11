颱風哈吉貝侵襲日本　11日至12日航班異動

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風哈吉貝預計今明2天(11-12日)將侵襲日本，多家航空公司宣布今明兩天多個航班取消或異動，提醒民眾出發到機場前，要注意航班資訊。

中央氣象局觀察，颱風哈吉貝11日凌晨2時的中心位置在北緯26.3度，東經138.5度，以每小時23公里速度，向北北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

由於哈吉貝將撲向日本，擾亂不少台灣民眾趁國慶假期到日本出遊的行程。

提醒您颱風資訊也可關注日本政府觀光局（JNTO）針對外國旅客設置的推特帳號Japan Safe Travel（https://twitter.com/JapanSafeTravel），獲知日本政府發布的最新防災資訊。

航班資訊 (Flight Information)

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●台北松山機場最新消息

●高雄小港機場最新航班動態

以下是各航空公司11-12日兩天班機取消或異動情形:(資料來源為中央社)

長榮航空：

11日BR190松山到羽田提前至下午3時20分起飛

12日BR189羽田到松山，班號變更為BR189D，提前到11日晚間8時15分起飛

日本航空：

12日航班取消

JL096台北松山到東京羽田

JL098台北松山到東京羽田

JL802台北桃園到東京成田

JL804台北桃園到東京成田

JL812高雄小港到東京成田

JL814台北桃園到大阪關西

JL822台北桃園到名古屋中部

JL097東京羽田到台北松山

JL099東京羽田到台北松山

JL805東京成田到台北桃園

JL809東京成田到台北桃園

JL811東京成田到高雄小港

JL821名古屋中部到台北桃園

全日空航空（ANA）：

12日航班取消

NH851東京羽田到台北松山

NH852台北松山到東京羽田

NH853東京羽田到台北松山

NH854台北松山到東京羽田

NH824台北桃園到東京成田

NH823東京成田到台北桃園

中華航空：

12日CI0159大阪飛往桃園航班，提前至11日晚上10時起飛。