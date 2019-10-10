國慶酒會展台式創意 總統大讚蚵仔煎披薩

交部今晚舉辦國慶酒會，國內外賓客齊聚一堂，酒會美食除了傳統台灣小吃與各國佳餚外，還有珍奶、蚵仔煎等台灣味的手工披薩，總統蔡英文讚不絕口，直說，「那個披薩最好吃的是蚵仔煎」。

今天是雙十國慶日，外交部表示，今年國慶酒會結合在地及國際元素，營造四海同歡的氣氛，並展現台灣多元文化及包容創新。酒會除提供台灣各地傳統小吃及美食，也特別準備亞洲美味、西式餐點、清真美食等料理，並邀請鼎泰豐、大稻埕滷肉飯等台灣知名店家共襄盛舉。

酒會在台北賓館舉行，外交部表示，為突顯「世界美食在台灣發光」，特別邀集把台灣在地元素融入西方美食並在國際競賽大放異彩的廠商，包括研發台灣口味的1982法式冰淇淋及福灣莊園巧克力。River & Truck Pizza也特別為國慶設計具台灣特色的「蚵仔煎」、「珍珠奶茶」口味的披薩，吸引賓客大排長龍嚐鮮。

蔡總統、外交部長吳釗燮陪同非洲友邦史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）等外賓參觀酒會攤位並品嘗美食。總統向在場媒體表示，「那個披薩最好吃的是蚵仔煎，珍珠奶茶也很棒」，還比了個讚。

披薩員工受訪時說，總統有向外賓推薦珍奶、蚵仔煎口味的披薩，賓客嘗試了蚵仔煎口味。

另外還有以台灣茶、水果等食材製作的冰淇淋。1982法式冰淇淋執行長吳書瑀表示，蔡總統選吃包種茶的口味，覺得口感很綿密、很清爽；外賓則是幾乎每個口味都有嚐到。

酒會也邀請氣球達人展現手藝，做出氣球版的「小英總統」，總統看到後，笑得很開心。首次受邀到國慶酒會擺攤的氣球柯男說，他設計生日蛋糕形狀的氣球，藉此祝福國家生日快樂，多種不同的色彩則象徵台灣的多元文化；他還特別利用印有台灣15個友邦國旗圖案的氣球來佈置現場。

氣球藝術家「造型氣球柯男」（左）應邀展示氣球裝置藝術，並打造氣球版蔡總統（中央社）

外交部新聞稿指出，酒會貴賓包括蔡總統、陳建仁副總統伉儷，以及來台參加國慶活動的瓜地馬拉副總統卡培拉（Jafeth Ernesto Cabrera Franco）、巴拉圭副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velázquez Moreno）、史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）、貝里斯副總理法博（Patrick Jason Faber）、聖克里斯多福及尼維斯國會議長柏金斯（Anthony Michael Perkins）、帛琉國務部長馬緹娜（Faustina Rehuher-Marugg）、美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）、日本祝賀團、泰國前參議員暨國會友台小組主席巴瑟（Prasert Prakoonsuksapan）等。

外交部指出，酒會會場的主題佈置「台灣的禮物」突顯節慶的熱鬧歡騰，並展現台灣身為水果王國及保育原生物種的成果。今年並邀請「好聲音弦樂四重奏」、專長佛朗明哥及探戈舞蹈並結合現代舞的「精靈幻舞舞團」、擅長溜溜球結合手繞鈴特技表演的「虎劇團」及「台北爵士大樂隊青年樂團」等團體演出。

外交部表示，今年國慶酒會有超過2500名賓客出席，包括友邦慶賀團及各國貴賓、各國駐台使節代表、台灣政府官員、民意代表及各界人士。