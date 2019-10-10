諾貝爾文學獎 奧地利、波蘭作家分獲今年與去年桂冠

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）眾所矚目的諾貝爾文學獎今（10）日出爐，去年因負責頒獎的瑞典學院爆發性侵醜聞而停頒一次，今年特予補頒，一口氣宣布兩位得主，分別是奧地利與波蘭的作家。
奧地利作家彼得·漢德克（Peter Handke），以具渲染力、獨創用語的的文學作品，探索人類經驗的界限與獨特性，獲2019年諾貝爾文學獎。漢德克也是知名編劇，其作品包括《冒犯觀眾》、《自我控訴》和《大人與小孩》，皆在台翻譯出版。
波蘭作家奧爾嘉·朵卡萩（Olga Tokarczuk）則是2018年這項文學界最高殊榮的得主，獲獎原因是其以百科般的豐富想像力，跨越生命各種形式。她的創作以神話、傳說與詩歌著稱，作品包括《太古和其他的時間》、《白天的房子，夜晚的房子》。
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
諾貝爾獎向來幾乎是男性的天下，頗為人詬病。美聯社報導，朵卡萩是一世紀以來僅有的第15位女性諾貝爾文學獎得主。本周諾貝爾盛事頒發的11名其他類得主，全為男性。
去年瑞典學院（Swedish Academy）院士Jean-Claude Arnault被控多年來犯下多起性侵案，而後已因2011兩起強暴案獲罪，使該學院形象蒙塵。諾貝爾基金會曾揚言，若瑞典學院不力圖重振聲譽，不排除將文學獎的頒獎權威賦予其他單位。
2018與2019年文學獎得主，是由瑞典學院的諾貝爾小組遴選誕生。此一新設單位，包含4名過往得主與5名外部專家。