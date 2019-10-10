諾貝爾文學獎 奧地利、波蘭作家分獲今年與去年桂冠

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）眾所矚目的諾貝爾文學獎今（10）日出爐，去年因負責頒獎的瑞典學院爆發性侵醜聞而停頒一次，今年特予補頒，一口氣宣布兩位得主，分別是奧地利與波蘭的作家。

奧地利作家彼得·漢德克（Peter Handke），以具渲染力、獨創用語的的文學作品，探索人類經驗的界限與獨特性，獲2019年諾貝爾文學獎。漢德克也是知名編劇，其作品包括《冒犯觀眾》、《自我控訴》和《大人與小孩》，皆在台翻譯出版。

波蘭作家奧爾嘉·朵卡萩（Olga Tokarczuk）則是2018年這項文學界最高殊榮的得主，獲獎原因是其以百科般的豐富想像力，跨越生命各種形式。她的創作以神話、傳說與詩歌著稱，作品包括《太古和其他的時間》、《白天的房子，夜晚的房子》。

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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

諾貝爾獎向來幾乎是男性的天下，頗為人詬病。美聯社報導，朵卡萩是一世紀以來僅有的第15位女性諾貝爾文學獎得主。本周諾貝爾盛事頒發的11名其他類得主，全為男性。

去年瑞典學院（Swedish Academy）院士Jean-Claude Arnault被控多年來犯下多起性侵案，而後已因2011兩起強暴案獲罪，使該學院形象蒙塵。諾貝爾基金會曾揚言，若瑞典學院不力圖重振聲譽，不排除將文學獎的頒獎權威賦予其他單位。

2018與2019年文學獎得主，是由瑞典學院的諾貝爾小組遴選誕生。此一新設單位，包含4名過往得主與5名外部專家。