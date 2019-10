諾貝爾文學獎 奧地利、波蘭作家分獲今年與去年桂冠

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)眾所矚目的諾貝爾文學獎今(10)日出爐,去年因負責頒獎的瑞典學院爆發性侵醜聞而停頒一次,今年特予補頒,一口氣宣布兩位得主,分別是奧地利與波蘭的作家。

奧地利作家彼得·漢德克(Peter Handke),以具渲染力、獨創用語的的文學作品,探索人類經驗的界限與獨特性,獲2019年諾貝爾文學獎。漢德克也是知名編劇,其作品包括《冒犯觀眾》、《自我控訴》和《大人與小孩》,皆在台翻譯出版。

波蘭作家奧爾嘉·朵卡萩(Olga Tokarczuk)則是2018年這項文學界最高殊榮的得主,獲獎原因是其以百科般的豐富想像力,跨越生命各種形式。她的創作以神話、傳說與詩歌著稱,作品包括《太古和其他的時間》、《白天的房子,夜晚的房子》。

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB