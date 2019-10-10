雙11狂歡節 澎湖福朋喜來登推限時搶購

下半年網路購物最大盛事「雙11」即將登場，澎湖唯一五星級國際品牌酒店「澎湖福朋喜來登酒店」推出「福朋雙11狂歡節」限時搶購，為期七天的1111元住宿超殺優惠！11月8日(五)至11月14日(四)兩天一夜兩人成行入住豪華雙床客房，原要價1萬2千5佰元，每人只要1111元，套裝價2222元！此專案優惠還可搭配使用「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」折抵，最高可折抵1,000元，平均每人只要‼611元的價格，就可享受五星級酒店的尊享服務與設施。澎湖福朋喜來登酒店高人氣的Buffet自助餐廳－宜客樂自助百匯餐廳晚餐也推出雙11限定:11/9(六)-11/11(一)每人只要611元！

搶搭秋冬補助熱潮 入住五星酒店兩天一夜每人只要611元!

交通部觀光局在9/1起將推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，9~12月開放申請，全台不分年齡通通補助1,000元，最高補助上限2,000元。 全民自由行補助，周日至周五每房獎助1,000元、前往離島旅遊住宿可再加碼1,000元，澎湖旅遊三天兩夜最高可領2,000元的住宿補助！活動期間108年9月21日起至108年12月31日止，相關秋冬補助申請辦法可上觀光局秋冬遊網站查詢。

澎湖福朋喜來登「福朋雙11狂歡節」祭上兩天一夜兩人成行每人1111元的限時優惠，此專案優惠還可搭配使用秋冬補助折抵，兩天一夜最高可折抵1,000元，折扣後平均每人只要‼611元的價格，史無前例的超殺價格，以超低折扣回饋邀請旅客遊玩澎湖享受五星高規服務的旅遊體驗！

雙11 限時”泰”優惠：宜客樂海港百匯自助餐廳晚餐 每人只要611元！再送四人同行一人免費優惠券

宜客樂海港百匯自助餐廳網羅多元無國界料理，由資歷盡40年五星主廚以精湛工夫呈現異國美食，引領澎湖食尚，包括澎湖當令海鮮、「日式手作區」、「鮮煮料理區」、「港式燒臘區」、「異國熱食區」等，以及澎湖在地特色甜點與多款飲品，即日起至12月31日更推出「泰好呷 泰國美食節」，多達20多種的泰國經典料理輪番推出，主廚演繹地道的泰國料理，冬蔭功酸辣湯、泰式松阪豬、泰式椒麻雞泰北打拋豬、綠咖哩椰汁雞、霜燒泰式生魚片、泰北檸檬蝦、泰式鳳梨炒飯、泰式咖哩海鮮、泰奶冰沙等，讓喜愛泰式香辣風味的食客們盡享獨特味覺與感官之旅。11月9日(六)至11月11日(一)原價968元的自助晚餐每人只要611元，再送四人同行一人免費優惠券，饕客需提早訂位避免向隅。

澎湖觀光，已經不再只有以往的夏季跳島行程，享受五星級飯店的住宿美食與設施，大啖海鮮，再來個無負擔的文青旅行，才是翻轉澎湖印象的新體驗！雙11週末不妨到澎湖走一趟，享受一趟不一樣的冬季旅程。