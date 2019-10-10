進軍婚禮市場 澳門青年來台創業實踐夢想

今年剛滿30歲的澳門青年的梁子亨，在大學時期離鄉背井來到臺灣，就讀淡江大學中文系，課外之餘，憑藉著對攝影的興趣及熱情，早在學生時期就參與許多社團累積作品與經驗。畢業後，梁子亨不僅在臺灣找到摯愛，與臺灣女孩結為連理，夫妻二人更一同創業，進軍婚紗錄影界。

一隻腳架、一台相機、兩顆鏡頭，看似簡單的配備，就是陪伴梁子亨創業的家當。他表示，婚紗錄影的設備門檻不高，只要用心搜集素材，捕捉新人真情流露的時刻，再細心剪輯，自然能闖盪出一番口碑。

近年來婚紗攝影及錄影的市場蓬勃，競爭也相當大，但梁子亨認為，比起澳門，臺灣是更容易實踐夢想的地方，他說：「以大方向來看，臺灣的錄影案件種類相當多，廣告創意也比澳門精彩，而單以婚紗錄影來看，臺灣有山有水，自然環境比澳門多，新人的選擇也比較廣。」

有實力拍攝出好作品，也要有案量來支撐創業家的夢。梁子亨表示，除了靠口碑行銷、相關產業合作外，臺灣的社群網路相當成熟，只要輸入關鍵字，婚禮案件介紹的臉書社團，或透過類似「新娘物語」等產業平台，都能開發許多潛在客戶，這些社群比起澳門成熟且健全，對創業者來說是非常友善的環境。

身為新移民青年創業的一員，梁子亨認為，臺灣雖然不是案件薪資最高的地方，卻是鄰近國家中案件最多元，最能累積作品的地方，他相信，選擇臺灣，並趁年輕的時候多學習、多接觸，才能長久經營事業之道。(轉載至新住民新聞網)