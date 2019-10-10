高專人才歸化台灣再添9名 來自醫學教育等領域

內政部今天表示，日前審查通過9位高級專業人士歸化中華民國國籍，來自醫學、教育、法律領域；「國籍法」修正施行近3年來，累計100位外國高專人才，在免喪失原有國籍情形下歸化臺灣。內政部發布新聞稿表示，3日召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長智慧財產權、公平交易法等法律專業的美國籍譚先生等9位高級專業人才，歸化中華民國國籍。

自105年12月21日「國籍法」修正施行至今，累計有100位長期在臺灣付出、熱愛並認同這塊土地 的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下歸化臺灣。內政部指出，這次通過審查的9名高級專業人才，包括教育領域4名、醫學領域4名、法律領域1名。其中，有5位馬來西亞籍，美國籍、加拿大籍、土庫曼籍、印度籍各有一位。

內政部表示，美國籍的譚先生具有美國加州及哥倫比亞特區律師資格，在臺灣執行外國法法律事務近15年，有助提升臺灣在國際智慧財產領域的競爭力。 另外，馬來西亞籍范女士專長傳統學術研究、出土文獻及古文字學，曾獲中央研究院年輕學者研究著作獎、傅斯年獎學金等多項學術榮譽。她熟悉臺灣傳統學術 發展，又能與歐美、大陸的學術界進行實質交流，為臺灣學術發展的成就發聲，對臺灣人文學的國際化深具貢獻。

另一位馬來西亞籍的蔡先生為神經外科專科醫師，專精以手術方法來治療神經系統的疾病；處置疾病的過程中需高度專注，以免傷及神經系統，需歷經6年養成始能取得該專科資格，為臺灣重要的醫學人才。內政部指出，「高級專業人才歸化我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障」。內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區，歡迎更多外國高級專業人才申請歸化成為正港臺灣人。(轉載至新住民全球新聞網)