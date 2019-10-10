美軍撤出敘利亞 土耳其與庫德族開戰

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）美國宣布從北敘利亞撤軍後，土耳其看準這個空隙，出手對付想處理很久的庫德族。在此之前，因庫德族是美國對抗伊斯蘭國的盟友，難有機會動手，因此土耳其挑這個時間出兵，引發了國際一片譁然。

川普在昨(9)日突然宣布，由於伊斯蘭國已不再是威脅，美軍將撤離敘利亞。尤其是國務卿蓬佩奧(Mike Popeo)還表示，認知到土耳其南部有恐怖勢力威脅，國家安全的擔憂是合理的，這被認為是美國暗示支持土國攻擊南方的庫德族，不過蓬佩奧駁斥了此一說法。

土耳其宣稱，出兵是為了避免邊境產生危險的「恐懼走廊」(Corridor of Terror)，驅逐庫德族的武裝民兵後，安全的區域還可以用來安置因戰爭而流離失所的敘利亞難民。昨日先是派戰機轟炸了北敘利亞的庫德族佔有地，隨後往邊界調兵，庫德族民兵則誓言捍衛自己的家園，已與土耳其軍隊發生了武裝衝突。

然而，庫德族與土耳其的衝突還有一個很大的問題，那就是現階段庫德族大概還協助關押著上千名的前伊斯蘭國戰士。外界擔心，如果與土耳其的衝突激化，難保他們有能力、有意願繼續看守這些監獄。這些囚犯中還包括了兩名窮兇極惡的英國籍傭兵，兩人曾在伊斯蘭國的監獄中虐殺多名西方人質。

面對外界的質疑，蓬佩奧反駁指出，美國從未允許土耳其出兵攻擊庫德族，川普更說，土耳其的軍事行動是個「壞主意」，美國對此行徑並不認同。一旦土國做太超過，美國一定會「摧毀土耳其經濟」以示懲罰。