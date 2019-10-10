華為又成美中談判棋子 傳美國有意放寬禁令

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美中貿易大戰打了一年多，至今分歧難解。隨著雙方10日展開第13輪談判，據傳美方有意放鬆禁令，讓美企與中國通訊巨擘華為恢復部分生意往來，華為顯然又成了這場戰局的一枚卒子。

美聯社引述紐約時報報導，指川普上週同意，對美國公司發放許可，允許出售「非機敏性產品」予華為（Huawei），不過消息來源並未透露獲准出口的技術與產品細節。

美國今年5月對華為實施制裁，美企必須取得政府許可，方能把處理器晶片等科技產品輸出給華為。這項禁令對這首屈一指的智慧手機與網路設備商而言，不啻為一大打擊。

華為也坦言，若無法從美國取得關鍵零件，也不得使用如Google音樂、地圖等服務，絕對會影響智慧手機銷售。美國供應商也擔憂，恐損失數十億美元的營收。白宮後來雖暫緩實施這項措施，華為創辦人任正非卻並無喜色，認為制裁是遲早的事。

針對這場全球前二大經濟體領導人的博弈，外界並不看好能有重大突破。儘管目前美國總統川普與中國國家主席習近平皆飽受內憂所苦，一個被彈劾案逼得焦頭爛額，一個因香港騷動難以安臥，雙方僵局的癥結點 －「竊取科技」，仍難化解。川普想獲致所謂的「重大協議」（big deal），恐怕難乎其難。