桃園國旗屋連續25年自辦國慶升旗 郭台銘感佩首度贊助

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）鴻海集團創辦人郭台銘今(10)日到桃園市國旗屋參加升旗典禮，他表示，不管執政者是誰，都要認同國旗與國家，並呼籲國人應該思考什麼才是對的參選人。

桃園市中壢區的龍岡國旗屋米干店老闆張老旺，已經連續25年自籌經費布置國旗旗海會場，並舉行國慶升旗典禮，愛國精神獲得郭台銘感佩，不但捐贈大批國旗，今天更首度參與升旗典禮。

中央社引述郭台銘受訪表示，國旗屋升旗活動的國旗數量比凱達格蘭大道還多，參與活動的民眾都是認同國旗的，來到這裡也看得到國家的團結，而人民的團結要靠認同國旗開始，自己感觸很深，因此只要國慶日人在台灣，一定會來參加。

郭台銘今天是先參加台北市的升旗典禮再趕來桃園，他表示，大家都是擁護中華民國及這面國旗與台灣的土地連結在一起，不管執政者是誰，一定要認同這面國旗，認同國旗才會認同國家，中華民國永遠是中華民國。

張老旺在升旗後的致詞，數度遭韓國瑜支持者高呼口號打斷，張老旺在制止後表示，今年因為心臟動手術，一度擔心不能如期舉行，好不容易出院，卻又擔心國旗不夠，還好有郭台銘及韓國瑜的支持，活動才能繼續，張老旺呼籲郭台銘以中華民國為念，作為往後行事準則，也希望大家支持國旗。

代表韓國瑜出席活動的立法委員孫大千表示，今天是中華民國的生日，也是中華民國生死存亡的關鍵時刻，他也呼籲民眾支持韓國瑜，也支持國民黨在桃園提名的6名立委參選人。

郭台銘在扺達現場後，許多支持民眾高聲呼喊選總統並與他合照。不過現場卻有另外一派民眾，身穿韓國瑜字樣的服裝，並大喊韓國瑜「凍蒜」，在郭台銘與張老旺致詞時也多次呼口號打斷致詞，讓標榜不分黨派、族群的國旗屋升旗典禮，今年瀰漫著濃濃的選戰氣氛。

許多支持國旗屋升旗活動的民眾，紛紛穿著國旗裝亮相。中央社