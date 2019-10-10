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手機app觸中國逆麟 人民日報：蘋果想清楚了嗎？

蘋果表示該app恐危害香港執法部門，已將之下架

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/10 14:03
已遭下架的香港地圖app（AP）

已遭下架的香港地圖app（AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國企業近來紛紛因香港問題與中國發生摩擦，繼NBA火箭隊總經理挺港言論引發軒然大波後，蘋果（Apple）一款香港地圖手機app也遭批助長香港暴徒之氣焰，如今被迫下架。

中共喉舌人民日報8日在微博發表評論，以「為暴徒護航，蘋果公司想清楚了嗎？」為題，語帶威脅地痛批一款香港地圖app以提供交通資訊為名，實則通報警方行蹤，「讓香港暴徒大搖大擺出來行兇、逃避追捕」。文中怒斥蘋果原本不放行，卻選在特殊時間點核准app上架，為暴徒「大開中門」，居心何在？

該款app名為「HKmap.live」，可追蹤港警與示威活動位置，讓參與遊行者追蹤警方動態，同時也能讓民眾避開可能部署催淚瓦斯之區域。

HKmap.live 手機app截圖（AP）

路透報導，蘋果9日已決定將這款app下架。該公司在聲明中表示，近來收到不少香港用戶關切，指此app已對執法單位與民眾造成危害。在與資安單位諮商後，認為這軟體恐遭不肖人士用來伏擊警察，威脅公共安全，使民眾淪為受害者。

除了手機軟體，人民日報評論也砲轟蘋果，日前在音樂商店上架了一首「港獨」歌曲，此等「包藏不軌之心」的歌曲明明曾被下架，卻又死而復生。該文以「商業歸商業、政治歸政治」，警告蘋果等企業「明辨是非」，市場才會更廣闊。

微博截圖
蘋果
人民日報
app
香港
HKmap.live

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