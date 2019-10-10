【直播】蔡總統國慶談話：拒絕「一國兩制」是2300萬台灣人最大共識

更新時間: 2019-10-10 11:00

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）蔡總統蔡英文今天(10日)發表國慶談話指出，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守衛國家主權，不是挑釁，而是她最基本的責任。

蔡總統致詞前，特別先感謝出席大會的前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、各政黨主席一起來慶祝國慶。

她說，美中貿易戰的持續進行；香港因為「一國兩制」的失敗，正處於失序邊緣。

蔡總統表示，儘管如此，中國依然以「一國兩制台灣方案」，不斷威脅台灣，並採取各種文攻武嚇，強烈挑戰區域的穩定及和平。

「當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛」，蔡總統說，拒絕「一國兩制」，是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。

她同時指出「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

首次發稿: 2019-10-10 10:05

國慶大會10時登場國造戰機壓軸 蔡總統國慶講話「堅韌之國 前進世界」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）108年雙十國慶大會今(10)日在總統府前登場，總統蔡英文將在上午10時25分發表國慶談話。

中央社報導，蔡總統將在立法院長、國慶籌備委員會主委蘇嘉全陪同下，由總統府進入會場，接受國防部聯合樂儀隊行致敬禮。

今年國慶大會以「攜手世界．台灣耀飛」為主題。壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。

國慶序幕暖場活動將在上午8時45分在總統府前展開，由陸軍專科學校熱舞演出。

上午10時國慶大會正式開始。首先將由歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民共同唱國歌。

隨後10時25分，蔡總統將發表國慶談話。由於中共總書記習近平日前在建政70週年閱兵式上提及要堅持「和平統一、一國兩制」方針，蔡總統的談話將揭示下階段國家3目標。

總統府昨（9)日轉述，蔡總統的國慶講話主題為「堅韌之國 前進世界」，內容分為4部分。

首先，蔡總統在第一部分將說明當前國家所面對的變局，以及面對變局必須穩健、厚植實力。

蔡總統談話中也將提到，台灣當前所面對的是空前變動的世局，除了國際經貿情勢變化，政府正全力因應之外，中國今年開始推動的「一國兩制台灣方案」，配合文攻武嚇的威脅，也衝擊了區域情勢安定。

她表示，面對挑戰，台灣必須加快國家實力的厚植，穩健的因應，而她也會挺身捍衛國家主權，為國家守住生存空間。

第二部分，蔡總統將說明過去多年來，全體國民共同經歷種種挑戰，並且在挑戰中養成國家的強韌特性和實力。

蔡總統將提到，台灣人民共同面對種種嚴峻挑戰，無論是國際的經濟危機、來自對岸的武力威脅、重大的天然災害，台灣人都沒有倒下。相反的，全體國民都能把危機化為轉機，站起身來一次一次的把台灣發展得更好，也凸顯了台灣人無比的韌性。

她認為，因為這樣的韌性，在艱辛的歷程中，建立了民主；也因為如此，台灣成為四小龍的一員。這個共同經歷，也讓大家體驗台灣人不能分割彼此，應該屬於彼此，並且願意一起努力。

國慶談話第三部分，蔡總統將呼籲全體國民團結，共同捍衛民主、壯大台灣。

蔡總統將會談到，面對中國的種種進逼，作為印太區域守護民主價值的第一道防線，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定，而當務之急，台灣人更必須團結，以對話和共識，讓國家在正確的道路上繼續前進；必須堅守自由民主價值，為下一代保障得來不易的自由；必須持續壯大台灣，讓台灣在過去3年產業升級轉型、國際多元布局下站穩的發展腳步，更大步向前。

蔡總統將闡述，在過去3年的基礎上，進一步的讓更多國民受到照顧、減輕負擔；在國防自主、提振國軍士氣，充足戰力的基礎上，讓國軍更有力量捍衛這塊土地。也在過去3年的基礎上，更進一步的參與、貢獻國際社會，讓台灣成為區域穩定不可或缺的良善力量。

國慶談話第四部分，蔡總統將揭示下階段的國家3大目標，第一，讓全體國民團結在自由民主旗幟下，捍衛主權；第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足國家強盛；第三，走向世界，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

蔡總統將提及過去幾年台灣人在世界舞台上的傑出表現，無論在產業經濟上、國際賽事上，或是重要的科技研發上等等。總統認為，因為台灣人的韌性與努力，以及在自由民主旗幟下的一致團結，將會讓台灣能夠更為強盛，一天比一天更加進步。

為配合國慶日各項慶祝活動需要，將於會場周邊區域及道路實施交管。請民眾多加注意。

以下為108年國慶大會直播畫面: (超連結)