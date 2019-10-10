柯文哲與郭宋同升旗　郭台銘：不會與宋楚瑜合作

台北市長柯文哲與郭台銘、宋楚瑜今天共同出席在市府廣場舉辦的升旗典禮，郭台銘說，已不選2020總統，不會與宋楚瑜合作，也不會組黨，全力與柯文哲衝國會席次。

台北市政府上午在市府廣場舉辦108年度國慶升旗暨慶祝活動，並發放3000個第5代國慶嗡嗡包，親民黨主席宋楚瑜最早抵達，在市議員黃珊珊陪伴下踏入會場，鴻海創辦人郭台銘則在柯文哲、新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人李縉穎陪同下進場。

3人由左而右的站立位置為郭台銘、柯文哲與宋楚瑜，郭台銘、宋楚瑜身旁為李縉穎、黃珊珊，觀看表演時，柯文哲各自與郭台銘、宋楚瑜交頭接耳，互動頻頻，郭台銘還戴上國旗帽，唱國旗歌時則向國旗敬禮。

面對媒體詢問「還在生氣嗎」、「與柯市長誤會解開了嗎」、「親民黨門票如何使用」等問題，宋楚瑜雙手比讚，回答「中華民國生日快樂」，且在唱完國歌、國旗歌後就先行離場，對於任何追問，僅說「謝謝」。

不過，郭台銘面對媒體詢問「會不會跟宋楚席合作」時，明確表達「不會」，甚至舉雙手比「X」，在離場時說明，因自己已不參選2020總統，「要合作什麼？」

郭台銘說，自己也不會組黨，會全力與柯文哲合作拚國會席次，「推一些好的立法委員，讓台灣的立法更加完備」。

柯文哲接受媒體訪問時頻頻表示，自己與宋楚瑜關係很好，指宋楚瑜生氣、不開心等都是傳言，找黃珊珊擔副市長一事，「其實都沒有什麼，講清楚就沒事了」，表示有向宋楚瑜表達會再說明細節。

至於還有與宋楚瑜說了什麼，柯文哲說「問題是，怎麼能跟你講」，指宋楚瑜在他致詞前就先行離開，是因有行程。

另外，親民黨秘書長李鴻鈞9日說，2020總統大選親民黨不會缺席，推薦總統候選人的門票絕對會用到，至於誰來用，宋楚瑜會跟各界人士討論，不會拖過10月底，柯文哲、前立法院長王金平都是可能人選。

對此，柯文哲說，慢慢等，離10月底還有20天，但他沒有去找宋楚瑜，而合作有很多項目，如黃珊珊擔任副市長就是一種合作，衝國會席次則是順其自然。

若宋楚瑜確定參選2020總統，是否會表態支持，柯文哲說，「再講吧，他有他的打算」。