不滿中國逼美企打壓台港　盧比歐促執行反抵制法

美國職籃NBA聲援香港反送中遭北京抵制，聯邦參議員盧比歐去函敦促總統川普執行反抵制法，以反制中國要求美國企業或公民在處理港、台、西藏等議題上符合中國觀點的作法。

NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）日前透過推特發文，支持香港「反送中」運動，引發中國民眾及大小官媒不滿。

NBA總裁席佛（Adam Silver）公開支持摩瑞言論自由後，中國官媒中央廣播電視總台央視體育頻道決定暫時停播NBA賽事，引發風波。

盧比歐（Marco Rubio）今天去函川普表示，對於中國政府與中國共產黨在摩瑞這個美國公民行使憲法保障的言論自由權後，發起並執行對火箭隊與NBA的杯葛，他感到震驚。何況，摩瑞是在中國政府禁止使用的社交網站平台上發言，中國政府也常利用這個平台在美國進行宣傳跟散布虛假訊息。

他表示，自1977年以來，中國顯然是為了限制言論而採取的脅迫性行為，已經引來美國公民與美國境內企業擔憂會遭到報復的恐懼。對此，美國國會通過多項法律以資懲罰。

盧比歐敦促川普政府全面執行反抵制法律與規範。對於不遵守法規、企圖脅迫美國企業或公民在包括香港、台灣、西藏等議題上採取符合中國和中共觀點者給予懲罰。

他並直接點名阿里巴巴、京東、騰訊等中國企業在美國的子公司或關聯企業。這幾家企業都因為NBA事件宣佈取消轉播或是商品下架。

盧比歐指出，這不是中國首次威脅要制裁不遵守中國政府與中共路線的美國和外國企業。今年4月，中國政府要求美國與外國航空公司官網必須表明台灣屬於中國；今年1月，中國因萬豪國際集團員工在飯店官網上將西藏列為國家而要求道歉。

信函指出，1970年代以來，美國通過數項法律，防止外國政府與企業利用經濟影響力將政治觀點強加於美國人，像是1979年的「出口管理法」（Export Administration Act）第8條、1976年「稅收改革法案」（Tax Reform Act）中的黎比科夫修正案（Ribicoff Amendment）等都有相關規範。

盧比歐表示，美國早該堅定反對中國與中共欺負和脅迫美國企業與公民屈服於北京意願。他敦促川普政府全面執行反抵制法律與規範，以懲罰目的在迫使美國企業或公民屈服於中國政府與中共觀點的行為。