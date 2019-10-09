台灣選手國際技能賽發光 將首次參加國慶遊行

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣選手在「第45屆國際技能競賽」表現亮眼，團隊成績在63個參賽國中名列第四。選手們受邀在國慶當天參加國慶典禮英雄車隊及遊行，與民眾分享台灣技能軟實力站上世界舞台的喜悅及榮耀。

勞動部表示，為使技能國手分享技能榮耀，在今年的國慶日，首次安排全體國手代表搭乘英雄車隊遊行，參加國慶嘉年華活動，與社會大眾一起在國家生日的時刻同享榮耀，見證技職尊榮。

技能國手將在今年國慶英雄車隊之列，與世大運、亞錦賽、中職明星等選手一起列隊出場。勞動部參加第45屆國際技能競賽50位青年國手及8位青少年國手，將登上國慶英雄車隊專車參加遊行，與民眾共同歡慶國慶日。

此外，勞動部也參與國慶花車遊行，花車的設計構想是以「技能出英雄 閃耀全世界」為主題，花車前頭懸掛國際賽金銀銅牌，呈現培訓選手爭取到的優異佳績，讓國人看見多元職業技能的成果。

花車上搭配有關職業所具備的專業工具，表現各行各業不同技能的意象，並以燈藝手法呈現手握扳手，象徵技能動手實作，熟能生巧、精益求精，也能獲得非凡成就。

英雄車隊及花車遊行預定於明（10）日上午11點從總統府前廣場出發，經過寶慶路、中華路、衡陽路至館前路許昌街口暫停進行表演，接受民眾歡呼，續經忠孝西路到中山南路的自由廣場，花車將停放在自由廣場，展示期間至10月20日，歡迎民眾前往觀賞拍照。