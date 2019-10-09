新南向外籍生聽宣導學新知 移民署關懷專車駛進南投

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）根據教育部統計，目前來臺就學外籍學生已逾2萬人，移民署南投縣服務站為了關懷外籍學生權益，特別於今（09）日上午邀集南投縣政府教育處、社會及勞動處及南投縣專勤隊等單位，共同前往轄內策略聯盟學校-南開科技大學舉辦「校園行動列車〜聯合訪視暨法令宣導活動」，受到現場逾百位師生熱烈歡迎。

南開科技大學校長孫台平表示，該校目前有新南向政策產學合作國際專班計3班，共有越南籍學生110名，招生科系以電機系、電子系及機械系為主。

校內為了加強照顧外籍學生，除聘請越南籍通譯人員加強關心輔導外，也會請老師定期了解學生就學及工作狀況，並與政府相關部門建立聯繫窗口，隨時掌握學生動態。

有鑑於近來部分學校發生外籍學生淪為黑工，導致外籍學生權益受損並引發不安疑慮，南投縣政府教育處長陸正威、社會及勞動處長林志忠、移民署南投縣專勤隊長陳介章及南投縣服務站主任蔡崇富等人，分別就教育面、工作面、法律面及服務面等一一向在場外籍學生進行解說與宣導，獲得現場外籍學生熱烈迴響，均表示受益良多。

南投縣服務站主任蔡崇富表示，隨著新南向政策推動，來臺求學的外籍學生逐年增加，藉由本次校園聯合訪視與法令宣導活動，讓外籍學生能提升在臺求學相關法律知能以維護自身權益外，也藉機宣導政府推動的外國與外僑學生線上申辦便民措施，嘉惠更多外籍學生。