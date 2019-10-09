諾貝爾化學獎 美英日3學者發展鋰離子電池獲殊榮

高齡97歲的鋰電池之父、德裔美籍固態物理學家古德諾、英國學者惠廷安和日本學者吉野彰，今天共同榮獲2019年諾貝爾化學獎，以表彰他們對鋰離子電池的發展貢獻。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）聲明表示：「這種輕量、可充電且強大的電池，現在用於行動電話、筆電和電動車等任何東西中…也可以儲存太陽能和風電的大量能量，讓無化石燃料社會變得可能。」

古德諾（John Goodenough）、惠廷安（Stanley Whittingham）和吉野彰（Akira Yoshino ）將平分900萬瑞典克朗（約新台幣2807萬元）的獎金。

諾貝爾醫學獎7日揭曉，物理學獎昨天出爐，繼今天公布化學獎得主後，明天將一併公布2018和2019年文學獎得主，11日公布和平獎贏家，經濟學獎得主將於14日揭曉，為2019年諾貝爾頒獎季劃下句點。

由於「#我也是」（#MeToo）運動揭發的性醜聞影響，去年是70年來文學獎首度缺席諾貝爾獎頒獎季，2018年諾貝爾文學獎延後，將與2019年的文學獎一同頒發。