諾貝爾化學獎 美英日3學者發展鋰離子電池獲殊榮

高齡97歲的鋰電池之父、德裔美籍固態物理學家古德諾、英國學者惠廷安和日本學者吉野彰,今天共同榮獲2019年諾貝爾化學獎,以表彰他們對鋰離子電池的發展貢獻。

瑞典皇家科學院(Royal Swedish Academy of Sciences)聲明表示:「這種輕量、可充電且強大的電池,現在用於行動電話、筆電和電動車等任何東西中…也可以儲存太陽能和風電的大量能量,讓無化石燃料社會變得可能。」

古德諾(John Goodenough)、惠廷安(Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino )將平分900萬瑞典克朗(約新台幣2807萬元)的獎金。

諾貝爾醫學獎7日揭曉,物理學獎昨天出爐,繼今天公布化學獎得主後,明天將一併公布2018和2019年文學獎得主,11日公布和平獎贏家,經濟學獎得主將於14日揭曉,為2019年諾貝爾頒獎季劃下句點。

由於「#我也是」(#MeToo)運動揭發的性醜聞影響,去年是70年來文學獎首度缺席諾貝爾獎頒獎季,2018年諾貝爾文學獎延後,將與2019年的文學獎一同頒發。

