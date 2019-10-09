以肢體折疊出台灣女詩人的多重身影的《繁花》華麗版在十月美麗展演！

「水影舞集」為新北市多年扶植的傑出演藝團隊， 長期耕耘舞蹈創作，將文學、 文化及詩作等相關素材訴諸於肢體的展現。今年繼七月份《 濃霧中的大花苗文》獲選北京國家大劇院主辦「中國舞蹈十二天」 壓軸作品。入秋後，《繁花》華麗版將接力登場，此作品於2016 年獲得台北市客家文化基金會邀請，於「當代客家表演藝術計畫—轉 身」委託創作首演。

2019年《繁花》華麗版將於10月12日( 六)於新北市藝文中心演出兩場。喜愛舞蹈與詩文的朋友， 請勿錯過！

編舞家譚惠貞延續近年探索「女性意識」的創作軸心， 舞作裡總是帶著濃厚的文學感性， 彷彿從舞者肢體裡落出一串串的詩文，讓人足以反覆體會琢磨。繼《 東方，在時間軸上位移的女人》、《女書》、《濃霧中的大花苗文》 之後，與好友-也是客家金曲獎得主羅思容雙姝聯手， 以舞蹈形式來向台灣當代眾多女詩人致敬。

今年《繁花》華麗版， 並力邀行腳台灣山岳， 繪出台灣壯闊山巒與土地溫度的畫家劉得浪加入設計團隊， 將其美麗畫作化成一幅幅舞台影像。

編舞者從女性詩人作品面相中回歸台灣經驗的分享， 以舞蹈跨越了不同文化族群的藩籬，最終回歸創作關懷鄉土， 代表著土地滋養及人與人之間的關係， 反映了肢體的再生力和放射性的特質， 同時也呈顯台灣當代社會文化豐富的在地樣貌。

譚惠貞闡述此次的編舞創作意念， 過程比較特別的是先因詩作引發了音樂靈感， 音樂的詩性又給了肢體訴說的意義， 而舞台影像更將觀者帶入深刻在地感官， 因此整體創作的呈現希望能維持”詩×形體×歌×畫”四者的創作主 體，而透過舞蹈編排、舞者身體流動的詮釋又能滋長出新意。

《繁花》華麗版以台灣女性的詩人之詩作，結合、排序，融合吟唱、 口白、字幕等方式與舞蹈再成為一個整體表現，企圖以”詩×形體× 歌”舞出女性對自我的定位、女人為世界賦予的多樣價值， 勾勒出女性巨大而強韌的生命能量， 舞作中採用台灣八位當代女詩人的八首詩作相互對話， 由九個段落無縫銜接，以肢體摺疊出台灣女性詩人的多重身影， 張力十足、一氣呵成！

除了重量級的編舞與音樂創作，此次還邀集目前活躍於各表演藝術團 隊的藝術家們一起合作：舞台設計李俊麟、燈光設計徐吉雄、影像畫 作劉德浪、服裝設計楊妤德，共同打造精緻而美的舞蹈演出， 藉由燈光、舞台、影像、服裝、道具等劇場元素的轉化呈現，《 繁花》華麗版展現的是一場反芻深層心靈、 卻又輕盈地流動著女性情感的生命之歌，歡迎大家進劇場享受一場詩 文、音樂與舞蹈肢體完美交融的心靈饗宴