富邦小力生活音樂會強勢回歸！

富邦金控2018年於大安森林公園首次舉辦「富邦小力生活音樂會」,堅強卡司現場演唱獲得熱烈回響、好評不斷!2019年與MyMusic聯名舉辦強勢回歸,延續「小力量創造生活大改變」的精神,以Music Power為主題,10/19(六)將於臺北和平籃球館登場,邀請多組實力派演出團體,帶給大家不同的音樂的魅力,Line索票活動開放報名抽獎人數暴量!

海內外皆擁有超高人氣,今年推出個人第六張全新專輯的創作小天王Bii畢書盡,新專輯概念充滿正面能量,鼓舞粉絲們勇敢追夢,和「小力生活」的正向精神不謀而合。

音樂會當天也將以Music Power「凝聚的力量」帶著LIVE Band現場演出,近日緊鑼密鼓地展開練團之外,也接受幕後訪問搶先曝光。畢書盡表示近期的創作都是很適合LIVE演出及現場互動,現場更清唱一段Love more,展現實力派歌手的一面。

當天將搭配樂團帶來新歌《If you catch me when I fall》,以及大家耳熟能詳的《Come back to me》、《逆時光的浪》、《Love more》等經典曲目,他也特別希望,音樂會當日觀眾也可以拿出活力、搭配小力生活的精神一起大合唱!

活動當日也邀請到台灣大哥大年度品牌代言人,代表「改變的力量」熊仔擔任開場嘉賓,正式節目由吳建鋒擔綱指揮,國內最頂尖年輕音樂家組成,曾受柏林愛樂首席、維也納愛樂首席的強力肯定的樂興之時管絃樂團,以「共鳴的力量」揭開序幕,搭配聲樂家鄭海芸帶來《羅西尼塞爾維亞理髮師》、《四季紅》、《真善美》組曲等多首優美的古典音樂與聲樂表演,也將搭配選秀節目聲林之王冠軍歌手「築夢的力量」李友廷跨界演出,現場將激盪出什麼特別的火花,精彩可期!

超強卡司還有靈魂歌姬家家帶來「療癒的力量」以及「放膽的力量」代表金曲新台客天團茄子蛋,用不同的音樂風格及魅力希望給觀眾一場難忘的音樂饗宴!

由富邦金控與MyMusic聯名主辦的「富邦小力生活音樂會」,今年也廣邀集團子公司共襄盛舉,開場有momo購物網贊助的PRADA及MIU MIU名牌包、Dyson吹風機、iPhone XS、LG電視以及氣泡水機等多項大獎!

在演出開始前,也安排MyMusic、台灣大哥大、富邦悍將棒球隊、富邦藝旅、富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券於現場設有豐富的攤位活動,還有機會獲得泰山企業贊助的限量cheers氣泡水,號召有票民眾提早入場參與。

富邦金控自2017年起推出「為你加油」、2018年推出「正向轉動世界」音樂MV,延續以音樂傳遞正向力量的概念,同年舉辦「富邦小力生活音樂會」,提出「以小力量創造生活大改變」的生活主張,獲得廣大迴響,2019年為第二屆舉辦希望延續「小力風格」每年都帶給民眾難忘的音樂饗宴。

10/19歡迎已索票的民眾在周末夜晚來聽一場多元音樂饗宴,補充滿滿正向的力量!無法至現場參與的民眾也可以透過富邦FUBON LINE官方帳號觀賞節目直播。活動詳細資訊請洽官網https://www.fubon.com/alittlemusic/。