超大獄政弊案！ 王令麟判2年2月、北監前副典獄長重判16年

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 前東森國際集團總裁王令麟等被控送禮賄賂獄政官員案，台北地院今(9)日宣判，7名獄官部分，前台北監獄副典獄長蘇清俊因收賄等4罪，遭判16年徒刑，褫奪公權13年，為刑期最重者。

王令麟依交付賄賂罪判刑2年2月，褫奪公權3年。可上訴。王令麟的秘書胡曉菁也依行賄罪判刑2年2月、褫奪公權3年。黑道牛埔幫人士池泳霖，依行賄罪判刑2年6月。

綜合《聯合》與《自由》報導，2014年爆發的獄政弊案，台北地檢署指控東森集團總裁王令麟，行賄前台北監獄副典獄長蘇清俊等獄官，依貪汙罪起訴全案。

檢方起訴時認定，因掏空案入監獄服刑的王令麟，透過女部屬胡曉菁向獄官行賄。蘇清俊被收買後，囑咐下屬帶王參觀各教區工場，以副首長職權規畫專用圖書管理室給王令麟使用；此外，胡曉菁平時以干貝、水果禮品打點蘇清俊，蘇清俊若想去東森旗下的宜蘭海洋溫泉酒店度假，胡女即安排蘇與妻子住宿。

同案檢方起訴23名被告，也指控台中監獄前副典獄長趙崇智、宜蘭監獄前典獄長吳載威等收受不正當利益，另有祖興華、周秉榮、張文發、柯書宇等獄官一併被起訴。

北檢2015年1月起訴指控，蘇清俊在擔任北監副典獄長期間，涉嫌向服刑中的王令麟收賄，升任綠島監獄典獄長之前，還「打點」昔日部屬祖興華繼續照顧王令麟；蘇清俊還被控接受黑道人士池泳霖等人招待頂上魚翅「升官宴」，長期收受高檔大閘蟹、上等牛肉、各式禮品、紅包等，來關照池泳霖在押的兒子與旗下小弟。

王令麟則強調，他在獄中未享特權，訂(6份)報紙是依監所的規定申請，使用專屬電動剃刀是因他頭皮長癬，考量衛生才申請新買，也是大家共用；調動教區是獄方要借重他協助拍微電影之便，批公文(東森電視台買賣資料等)則是利用休息時間，沒有違規；而會見外客、接收管理員代轉的公司文件，他都是「被動」的。