帛琉代表訪台 參觀食品工廠

（台灣英文新聞 / 鄭敬之 採訪報導）台灣友邦帛琉的外交暨國務部長馬緹娜 (Faustina Rehuher-Marugg) 率團訪台，今(9)日上午前往位於桃園南崁的義美食品觀光工廠參觀，向食品巨頭學習與交流。

馬緹娜首先代表訪團對義美食品公司的邀請表達感謝，她表示，在帛琉當地的生鮮超市時常可以找到來自台灣的食品。馬緹娜也說她於昨(8)日與蔡英文總統會面，與台灣的合作關係也一天比一天緊密，希望未來能繼續一起打造更好的世界。

一行人先來到歷史文物館與禮品中心，由館方代表介紹義美各項產品與公司發展歷程。誕生於1934年的義美食品，從小型食品店開始，如今則已成為數一數二的國際食品大廠。義美商品琳瑯滿目，而當中以故宮象棋糕最為吸引馬部長的目光。

訪團接著前往西點麵包廠，參觀義美為國內大型連鎖速食店代工生產的各種麵包。工廠生產線每小時約可製作出2萬個麵包，以應付龐大的訂單需求。訪團也試吃新鮮出爐的馬芬麵包，並讚不絕口。

隨後貴賓也參訪了義美引以為傲的食品安全檢驗室，暸解義美如何嚴格控管原物料及食物。廠方表示，義美為全台第一家可檢驗食品輻射量的公司，並可偵測出超過1,000種化學成分。

對此趟參訪印象深刻的馬緹娜，也特地準備了一些禮品表達感謝，其中包含了一隻手工木雕海龜。她提到，在帛琉烏龜是愛情的象徵，傳說有一對情侶在新月夜晚相約見面，女孩的裙子卻不見了，兩人再次於滿月重逢時，卻驚訝地看見一隻烏龜披著女孩的裙子緩緩朝他們爬來。

帛琉由大約340座島嶼組成，以豐富的歷史文化及蓬勃的觀光業聞名，是眾多潛水好手的度假聖地，也是台灣多年友邦。