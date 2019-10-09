台法攜手推跨國營隊　歐美亞藝術院校學子11月齊聚台北

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）台北表演藝術中心首度與法國國家舞蹈中心共同策劃，將在11月中旬舉辦亞洲第一屆「Camping Asia」，邀請來自歐美及亞洲九國共12間藝術院校學生及14位跨領域藝術家，以台北作為舞台展開一場共學與合作的對話。

根據北藝中心新聞稿，此次由法國國家舞蹈中心（Centre National de la Danse, CND）首度授權，並在台北舉辦的Camping Asia，將以舞蹈夏令營的形式，邀請來自泰國、法國、香港、澳洲、美國、日本、比利時、新加坡、台灣等國藝術院校學生，與14位跨領域藝術家合作，推出六檔售票節目、三檔免費節目，以及14檔工作坊。

Camping Asia由藝術家林人中擔任策展人，結合法國經驗，打造具台灣在地特色的「Camping」，盼為亞、歐兩地的青年藝術家搭起橋梁，創造更全面性的互動網絡，給予下一個世代的青少年更多元及啟發性的藝術環境。

Camping計畫使於2015年，由法國國家舞蹈中心總監Mathilde Monnier創辦，強調人才培育與社會參與，透過夏令營的形式，讓學生與藝術家、專業舞者，以及業餘舞蹈愛好者等進行交流。北藝中心在2017年與法國國家舞蹈中心簽定合作，並將於11月18日至29日首度於台北舉辦Camping Asia。

為期12天的Camping Asia包含早課、大堂課、工作坊、學校馬拉松、論壇，以及演出節目等活動。早課部分，12間學校的學生將輪流成為講者，分享各自學校的教學方法和藝術養成，大堂課特別邀請台灣藝術家許栢昂與邱怡文擔任導師，著重在戲曲身體練習及太極導引，讓所有參與者能對台灣的肢體語彙有新的認識與了解。

此外，工作坊將由各領域藝術創作者授課，讓學生了解更為開闊的藝術實踐，並觸及各創作的社會背景與文化脈絡。Camping Asia亦邀請不同領域的創作者，帶來九檔精彩表演節目，透過各類型的演出，展現身體與舞蹈觀念的各種可能性。

北藝中心表示，Camping Asia面向藝術教育，打破機構、藝術家及藝術學院之間的疆界，並揉合北藝中心近年推動「人才培育、跨領域共學、國際交流」的長期計畫，展現一種以藝術教育為中心的交流方法。

兩年一度的Camping Asia活動，將串連亞太地區的藝術生態，打造出一個跨領域及跨文化的交流平台，形塑出未來亞歐舞蹈交流樞紐，為下一世代的藝術家打造出更具想像力的交流空間。