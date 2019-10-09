旅行+ 理想旅行讓人生旅程加分　秋高氣爽出遊季 三天兩夜享驚喜

山高水清的花蓮不但能看美景、啖美食，更是全台灣空氣最好的鄉鎮，是許多都市人出遊渡假的首選。一趟理想的旅行為自己的人生旅程加分，在旅行中體驗當地風俗民情更讓人生經驗更加分，今年秋天不妨當個旅行家吧，享受理想風和日麗的自然美景，還等什麼，趕快來感受會呼吸的渡假節奏！已開跑的「秋冬補助」，理想大地也再加碼回饋所有喜愛理想大地的旅客，凡即日起入住三天兩夜指定專案，理想加碼補助您，等於直接現折$2,000，如此有感的補助，只在理想大地。

花蓮理想大地糾甘心，除了官網限時推出訂購三天兩夜指定專案，第一晚享觀光局補助外，第二晚由理想大地再補助$1,000(直接由房價扣除)，等於讓旅客現賺$2,000元回饋，用實值的回饋感謝旅客們長久的支持外，理想大地也一直致力綠色環保，從飯店建材到客房內備品，都以愛護地球的腳步為出發點，去年，理想大地與綠色品牌-O’right合作，將以往一次性的沐浴備品更換為補充式，

每人每年至少會丟棄約200支寶特瓶，理想大地有感對環境造成的傷害不容小覷，其中有很多是開封未飲用完畢的瓶裝水，不論對水資源或對環境都是不小的浪費，特別是旅館飯店業對於寶特瓶裝水更是仰賴已久；有鑑於此，今年理想大地園區的綠能生活再進化--為全台第一間於每間客房內皆放置Brita濾水壺的飯店，每日大量減少寶特瓶裝水的提供，希望海洋不再充斥大量寶特瓶，讓入住的旅客們能安心、放心喝到更純淨的好水。除了用行動愛地球外，來到理想大地也暫時將汽車放至一邊，不妨騎著單車到鄰近的壽豐文史館，參觀保存良好的日據時代移民村，瞭解歷史印記，讓愛地球的輕旅行就由理想大地開始。

秋意來臨，一個適合與家人好友出遊放鬆的好季節也正要開始，感受一場不一樣的露營之旅吧！理想大地園區廣大幅地，除了有10公頃豐之谷自然生態公園，更是全台唯一擁有雙園區2.2公里人造運河及2公里生態河道，多項水陸設施及植物綠地，適合家庭旅客放空鬆懶的慢旅行。而今年更以「體驗旅遊」與客泊樂合作，以全台唯一帆船豪華帳棚，高挑寬廣的帳篷環境結合飯店的河道美景及五星級飯店服務，以一天住宿飯店一天住宿豪華帳棚的內容，不輸海外知名奢華露營勝地，創造一個獨一無二的旅行回憶，不用出國也能入住媲美國外的五星級住宿及體驗野奢露營的魅力，也讓台灣野奢露營方式再昇華。