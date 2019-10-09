獨居老人心悸、失眠、性情變暴躁　當心孤獨症候群找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣已邁入高齡社會，每7個人當中就有１位超過65歲，其中高達三成者為獨居或老夫妻同住的銀髮族。開業精神科醫師楊聰財提醒，長期疏於關心長者，未適時給予身心支持照護，就可能讓「銀髮族孤獨症候群」找上門！

75歲的楊奶奶半年前喪夫後從南部鄉下北上，與兒子一家住在同一社區大樓，平日會幫忙照顧一歲大的孫子，初期兒子和媳婦天天陪她用晚餐，但後來接了孫子就走；假日兒子一家三口也總是自己出門，楊奶奶經常獨自一人在家。

一個月前，楊奶奶開始出現心悸、喘不過氣來的症狀，至心臟科就診檢查卻找不出原因，到後來更出現失眠、食慾不振，還不時對人抱怨「自己只是被利用」、「都沒人要理我」的負面話語，原本溫和的脾氣也變得暴躁，兒子才趕緊帶她到精神科診所求助，經確診罹患了「銀髮族孤獨症候群」。

精神科診所院長楊聰財醫師表示，現代社會家庭結構改變，不少銀髮族必須面臨子女離家的孤獨感，若又加上伴侶去世、疾病纏身等影響，沒有家人陪伴關懷或對外的社交生活，就容易引發「銀髮族孤獨症候群」。

患者會產生憂鬱、焦慮、憤怒或睡眠障礙，嚴重者還可能出現自傷、傷人行為。根據臨床研究顯示，長期處於負面情緒下，大腦也會分泌過多壓力賀爾蒙「可體松」，抑制免疫系統作用，提高罹患心血管疾病或失智症的機率。

楊聰財醫師建議，除了找出導致患者孤獨的成因，採取認知行為治療外，銀髮族要想真正遠離孤獨感，除了找到生活目標、培養興趣，也建議經營「四老」：老友、老伴、老狗與老本，以增進正向互動關係，或是參與社區活動、社區大學課程，結交同好朋友，讓生活更豐富有趣。

楊聰財醫師提醒，為人子女者應時時關懷家中長輩，即便沒有住在一起，也可透過電話、視訊交流問候，更要隨時留意長輩的身心變化，一旦發現異常，像是情緒低落、拒絕外出或找不出病因的症狀，長達2~4週以上時，就應及早尋求專業醫師協助，避免延誤治療引發更嚴重的身心問題。