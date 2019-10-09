國旅秋冬補助效應發威 中市平均每日逾1,200房間申請

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）交通部國旅秋冬遊補助9月1日上路，台中市共有338家旅宿業者響應秋冬遊自由行補助活動，台中市觀旅局表示，統計至10月7日止，累計超過40,000間住宿房間申請補助，平均每日逾1,200房間申請，明顯提升台中住房率。

觀旅局長林筱淇表示，國人趁著利用秋冬遊自由行來台中觀光及參加活動正是時候，10月展開一場接一場的超人氣強檔活動，首周由台中樂器節開場，緊接著連續10天的爵士音樂節，10月下旬由國際舞蹈嘉年華隆重壓軸登場，11月則有新社花海及國際花毯節，12月2020台灣燈會於文心森林公園副燈區盛大開燈。

從10月至年底一連串熱鬧滾滾精彩可期的活動，不僅帶給各地遊客目不暇給的聽覺和視覺饗宴外，盼可帶動台中旅宿人數成長及創造觀光經濟產值高峰。

10月下旬舉辦的台中國際舞蹈嘉年華活動亦是更勝以往，分別於10月25至27日及11月1至3日兩週舉行，邀請來自西班牙、比利時與日、韓等國近50個團隊參加外，另有空中舞劇、芭蕾、街舞等不同舞風展現及表演方式，融合世界級與在地表演團隊的精采演出，以舞會友進行城市交流，以歡樂的節慶活力鼓勵全民共舞，舞出台中的城市幸福感。

觀旅局表示，台中市配合國旅秋冬遊補助，額外加碼「秋冬遊台中 加碼雙重送」的活動，遊客於「國際舞蹈嘉年華」（10月25至27日）、「台中國際花毯節」（11月9日至12月1日）、「2020台灣燈會副燈區」（12月21日至31日）等活動會場服務台，出示當月入住台中市旅宿業的發票或收據等證明文件，即可獲贈精美限量紀念品。