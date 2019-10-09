〈時評〉苦日子要來了 政府凖備好了嗎？

台灣證券市場最近發生幾件新聞，震撼投資人。顯然中美貿易大戰已經直接衝擊台灣經濟，不容小覷。

其中最令投資人大感意外的是半導體通路股大聯大、文曄。這兩家長期以來，一直都是企業界的模範生，老闆正派規矩，公司獲利穩定，分派股息也一直都在2至3元之間，價格不到40元，是投資人長期喜愛的定存股。

最近兩家公司最重要的代理產品德州儀器工業（TI）做出決定，將於2020年12月31日，終止這兩家公司的代理權。消息一出，立即造成兩家公司股價重挫，寫下近5年的新低。

文曄承認，德州儀器此舉將影響營收22.1%，金額約500億元，大聯大則將影響營收11.28%，金額約600億元。

這兩家公司跟德州儀器的關係不是不夠好，只是因為中美貿易大戰打到現在，德州儀器在中國的市場，因為去美化政策的關係，大量流失，德儀苦不堪言。早就在去年底，就想要收回經銷權，自己直接面對客戶了，現在還願意一延再延，已經很夠意思了。

您知道大聯大、文曄代理的毛利率有多少嗎？業界打趣「毛三到四」，也不過是3％到4％的毛利率而已，德儀累到那麼微利，都要跳下來自己賺，就可以知道中美貿易大戰對它的衝擊有多大。當然大聯大、文曄也受害，廣大的存股族更是被害人。

另外台塑集團總裁王文淵最近苦著一個臉，接受記者訪問，直言中美貿易戰延燒，加上中國大規模石化新產能開出，使石化原料行情重挫，其中南亞今年獲利比去年衰退高達56.1%；台塑化衰退40%；台化衰退35.6%；台塑衰退14.1%。幅度都相當驚人。

台塑4寶去年前3季獲利768.97億元，今年同期只有488.48億元，大幅縮水36.5%。展望明年呢？王文淵說，依舊過苦日子，包括石化及紡織原料，會「有量無價」，景氣可能比今年更壞。

台塑4寶也是傳統存股族的最愛，獲利配息都穩定，，如今衰退至此，能不令人戒慎恐懼？

財政部公布今年9月出口貿易比去年減少4.6%，累計今年前9月比去年同期減少2.5%，出口貿易已經是連3季負成長了，今年的出口貿易，註定了衰退的命運。

台灣是海島型經濟，對外貿易是經濟命脈，面對如此嚴峻的情勢，政府如何因應？有什麼策略協助企業渡過痛苦的中美貿易大戰難關？政府準備好了嗎？未來的稅收，一定不可能再像過去一樣有超徴的喜訊了。束緊腰帶過苦日子，是必然的。亂開選舉支票，只會拖垮國家財政，政府能夠不考慮清楚嗎？