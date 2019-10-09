台南畜產嘉年華展防疫成果 7大主題體驗畜禽多元面向

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣台灣優質畜禽產品，宣導台灣畜牧產業發展現況，臺南市政府將於10月12日在市政府永華市政中心前舉辦「2019畜產嘉年華」，10月7日舉行記者會，台南知名總鋪師高振文師傅現場表演「上菜秀」，以正港台灣畜產食材烹煮出七道精彩料理，打造「台灣畜產一級棒」的招牌。

臺南市長黃偉哲表示，口蹄疫對台灣養豬產業的重創大家記憶猶新，相隔 23年口蹄疫去年終於拔針成功，但明年世界動物衛生組織OIE才會宣告台灣為口蹄疫的非疫區，要正式從疫區中除名需要歷經很長的時間，全民都應該努力珍惜這得來不易的成果。

藉由這次活動希望大眾看見台灣畜產業的實力，也呼籲全民多配合檢疫政策，讓台灣畜產能夠再次站上國際發光發熱。

農委會黃金城副主任委員表示，去年非洲豬瘟在中國爆發以來，目前東亞地區只剩台灣和日本為非疫區，顯示當初政府主動出擊、阻絕境外的決策是正確的，許多國家也相繼到台灣取經防檢疫措施。

明年台灣正式成為口蹄疫不施打疫苗非疫區，豬肉將可再出口，有不少國家已表明採購意願並洽談中，期待未來台灣畜產將再現榮光。

「2019畜產嘉年華」活動將於10月12日（星期六）熱烈展開。現場活動包括「農畜產市集」、「畜產成果展」、「畜產DIY」、「有獎徵答送好禮」、「好康限時拍賣」、「親子互動表演」、「親子遊戲區」等七大主題，內容精彩豐富，歡迎民眾蒞臨現場，體驗台灣畜禽產業豐富多元的面向。