全台灣126座危險橋樑　雲林16座超越各縣市

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）宜蘭縣南方澳跨港大橋(1)日上午發生坍塌意外，今(9)日啟動斷橋拆除工作。《自由》報導，全國最大的海上升降平台船宏禹一號，移泊跨港大橋外港水域，工作人員切割300噸重的鋼構橋拱，預計晚間吊往蘇澳港區暫置。施工期間，南方澳封港24小時。

南方澳跨港大橋崩塌，引發外界對危橋關注，交通部今(9)日上午邀集各縣市政府，召開全國橋樑清查及策進作為會議。會後公布全台126座U4（需要立即派修的）危險橋樑名單。

這126座橋樑當中，87座已完成修復， 22座已派修，另有8座封閉，7座限重，還有2座監測中。

綜合Nownews與中央社報導，交通部次長黃玉霖說，橋樑檢查分4個等級，U4是需要馬上維修，原先地方政府提報123座，今天再增3座，共有126座，全數由縣市政府自行管理，多數是農路橋樑或較小橋樑。

其中有87座已修復完成，處理中的有39座，22座已派修，另有8座採取封橋措施，7座限重通行，還有2座在監測中。

根據交通部提供的資料，處理中的39座橋樑位置分別如下:

◆8座封橋的橋樑全在雲林縣，包括：台西N11、台西N13、口湖N24、下崙三號橋、四湖N9、德鴻橋、口湖N15、林厝大排水。

◆7座限重通行的橋樑，花蓮縣有5座，包括：八六六橋、蚊子洞橋、觀音一號橋、慶城一號橋、更生橋。

◆2座監測中的橋樑位在基隆市，包括：忠二橋及忠三橋，基隆市政府11月將完成監測系統裝，並已列入109年的改建計畫。

◆22座派修的橋樑中，雲林7座最多，其次是南投6座、苗栗縣3座、桃園及花蓮各2座、台東及新竹各1座，多為農路小橋。

黃玉霖說，地方政府也針對需在明年2020年維修的橋樑，編列經費，所有特殊橋樑包括拱橋、斜張橋，地方政府請專業人員目測檢查後，目前都正常。

另一方面交通部昨(8)日發布新聞稿，台灣港務公司於昨召開臨時董事會，該公司董事長職務由交通部政務次長黃玉霖代理，總經理職務則由現任總經理陳劭良留任。

代理董事長黃玉霖現年56歲，美國加州柏克萊大學土木工程學系博士。歷任國立交通大學土木工程學系副教授、主任秘書、教授、台中市政府建設局局長及交通部政務次長等職務，學驗俱優並具領導管理專長。