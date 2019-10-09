國慶煙火在屏東　眾多活動接力玩瘋一整月

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）已舉辦第三年的屏日生活市集，國慶連假將配合國際衝浪大賽，於12、13日在港口吊橋停車場舉辦，現場有吉拿富DIY和衝浪板製作的分享會，還可以看見衝浪好手的英姿。

恆春半島擁有充沛的自然生態景觀和迷人的人文風情，深深吸引觀光客造訪，也讓不少年輕人選擇移居生根，用創意巧思豐富南國的在地生活和文化。

屏東縣政府8、9、10一連三個月，舉辦3場「屏日生活市集」，趁著國慶連假，搭配衝浪大賽舉辦第三場屏日生活市集，這次總共有23家攤商參與，包括生態旅遊社區、衝浪用品、輕食點心、手作文創等不同內容，持續用好物和好食與大家分享恆春半島的美好。

除此之外，10月份的恆春半島尚有琅嶠鷹季和半島歌謠祭等活動。賞鷹活動於10、11日在滿州國中舉辦，現場還有架設望遠鏡讓大家欣賞群鷹盤旋的空中英姿。22至27日的半島歌謠祭在恆春鎮上的西門廣場與猴洞山進行，內容有民謠大賽、世界音樂、半島劇場與老調新聲，由恆春半島的民謠傳藝師與在地小朋友演出的舞台劇、音樂表演等。

此外，為期16天的2019台灣設計展已於5日開展，今年展場有主展區－台糖縣民公園、衛星展區－屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，首日參觀人潮即突破20萬人次，創下歷屆設計展紀錄，主展區在10日至12日將延長開放至晚上10時，邀請大家利用連假到屏東一遊。

屏東縣政府表示，為配合各大活動，以及方便外地旅客暢遊屏東，市府推出「Go Go 巴士免費坐」刷卡免費搭公車優惠措施，詳情請參考屏東縣政府交通旅遊處官網。