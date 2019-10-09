溫昇豪整團被騙赴法國羅浮宮走秀？！ 伊林：公司未參與該活動

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 前幾天才拿下電視金鐘獎最佳男配角的溫昇豪，今(9)日爆出遭詐騙，對方是號稱全球華人創舉、結合嘉義新港奉天宮媽祖神衣的羅浮宮封館走秀及米其林晚宴。

對於媒體報導「溫昇豪與伊林名模整團上當」，三立新聞引述伊林今發表聲明稱「並未參與該次活動」。

《鏡週刊》報導，就在金鐘獎得獎前幾天，溫昇豪剛擺脫一場巴黎羅浮宮藝術詐騙秀，人被騙到法國，還住進連熱水都不夠的小旅館，走秀行程最後臨時喊卡。

報導指出，涉嫌主導這場詐騙秀的人，就是里昂庭國際控股集團主席黃韻庭，報導稱黃韻庭不僅宣稱耗資千萬讓媽祖神衣與蒙娜麗莎同框，更誘騙伊林經紀公司，安排溫昇豪遠赴法國巴黎羅浮宮走秀。

溫昇豪一行人9月27日前往桃園機場，搭法航直飛巴黎，計畫30日到羅浮宮走秀，其中包括伊林旗下多名模特兒。

伊林今(9)日發表聲明稱「並未參與該次活動」。

至於嘉義縣新港奉天宮與台灣設計師張暘合作，借展已故藝人豬哥亮生前捐贈的媽祖神衣，赴法國參加此次「羅浮之夜、紅樓夢境」活動，《鏡週刊》報導，媽祖神衣雖然被帶進了羅浮宮，但封館秀其實只是私人導覽，奉天宮無法公開發表「媽祖神衣與蒙娜麗莎微笑」同框畫面，成為受害者之一。

《自由》9日引述新港奉天宮總幹事李進興說，「沒有被騙」，廟方基於透過媽祖神明衣出國，可進行文化交流、發揚媽祖文化，樂觀其成，同意出借。出國經費都由蕭姓顧問負擔，神明衣也由蕭姓顧問安然帶回台灣。