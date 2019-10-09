〈時評〉用血汗建立的台灣民主自由正遭侵蝕

我們都曾聽過窮人或是普通人中彩券一夜致富，沒有好好規劃最後又回到窮困的生活；也曾聽過「富不過三代」、或「打天下易、守天下難」，這些內容都是老生常談，目的是要大家珍惜得來不易的成果。但大家是否忘了民主、自由也是得來不易，上一代替我們這一代爭取到民主、自由，我們在享受民主、自由的權利時，同樣就要負起守護的責任與義務。

沒有走過那段爭取民主自由的歲月，鮮少有人會將這一切視如珍寶一般。台灣人、或說是台灣年輕人及部分老人對於民主、自由的態度皆視為一夜致富的心態，或者是認為民主、自由是天上掉下來、或是認為經濟好帶動民主發展，但這都是錯的觀念。太多人將民主、自由視為唾手可得，因此不會加以珍惜，更忘了居安思危的重要性。

要知道民主、自由是靠上一代人(主要指1979年時期的年輕人)篳路藍縷、靠生命拚搏而來，如：美麗島事件(1979)。也要認識世界上的民主、自由的起源，是犧牲了多少人的生命和血淚才走到了今日的民主。台灣對民主的認知太淺薄，甚至許多人認為就算要民主也要遵守法律，違法抗議是錯誤的行為，這樣的認知更是被南加大教授Daniel Lynch指出是錯誤觀念(註1)，並強調民主都是違背當時法律爭取而來。

註1：官員猛批太陽花 美教授看不下去：民權都是違法爭來的

台灣這塊土地上歷經了多個政體，見圖1，還有政黨輪替，有著太多血液融和，每個侵占者都把原先的國籍推翻，並洗腦人民，搞到台灣土地上的人都已經精神錯亂，甚至政府讓不同族群彼此對立，這是何等不幸。台灣人有什麼呢？只有這一塊生我育我的土地。我們都是台灣島上的人民，如果一直精神錯亂的認為被誰統治，就是哪一國人，台灣人民的命運只會走不出被他人統治的殖民地、次等公民。

圖1：台灣土地不同時期的統治者，取自WIKI

從圖可知

1. 台灣人被荷蘭、西班牙管過。

2. 明鄭將荷蘭趕走，做為反清的暫時據點。

3. 清國將明鄭消滅後，避免再被佔據，派人管理，但台灣仍被清國當蠻荒之地。

清國不是中國，中華民國是1911年後成立，故「自古以來屬於中國一部分」這一句話是錯誤的。

4. 清國在甲午戰爭失敗後，認為台灣是蠻荒之地將其割讓賠給日本，此後台灣是日本的殖民地，而後是次等國民。

5. 二戰時，同盟國(中、蘇、英、美)攻打日本與台灣(註2)，而後台灣再次被日本放棄，進入蔣治時期(中華民國)(註3)，但仍是當反攻大陸的暫時據點。

每一次的政體過渡都讓台灣土地上的人民被屠殺，台灣人總是弱勢的一方，若再不團結只會迎來滅亡。

註2：國民黨說二戰時保衛台灣，與事實不符，實際上是攻打日治時期的台灣。

註3：台灣主權目前仍有未定論的聲浪，固也被認知為蔣治時期。

1945年迄今，台灣人、本省人與外省人的族群對抗，從1947年的228事件、1949年到1987年戒嚴時期、1949年到1991年白色恐怖時期、1979年美麗島事件、2014年的太陽花事件等，可以發現族群對抗一直沒有停過，而政府還刻意挑起族群對立，並且不落實轉型正義。台灣人民如果一直以統治者的意志為意志的話，台灣人永遠是被奴役的一方。可笑的是台灣人到現在越來越遲鈍，還被錯誤的民主、自由的觀念誤導，更甚至被錯誤的儒教教育誤導，錯誤的歷史欺騙，以及不認識世界如何得到民主、自由。

若僅從歷史課本的隻字片語，輕描淡寫的認識民主、自由，這樣的教育難以讓每一世代暸解民主、自由的可貴之處，以及為何我們要維護它。唯有明確地認識真正的歷史才能知道發生多少事情，犧牲多少人，打幾場仗，才能真正的暸解民主、自由，這一條路是如何走到今天的。台灣人不該將目前台灣的一切安逸視為理所當然，更不該認為獨裁(註4)比較安定、經濟比較好，這些都是錯誤的認知。事實上經濟與民主程度的關係是高度相關，民主程度越高將會帶動經濟發展，見圖2、3。

註4：部分老人認為戒嚴時期比較安定、及經濟比較好。但實際上當時比較安定的真正原因，是當時的人民被迫害到不敢發聲、以及被媒體蒙蔽的結果，而經濟好則是大環境使然。這些人由於得到知識的渠道匱乏，並被不良媒體所操弄，進而容易被蒙蔽。

圖2：2018 年的民主指數排名，越民主經濟就越好，截自 World Audit、EUI 經濟學人。

圖3：工時與產值關係圖，工時越高，經濟越差，而高工時的大多是獨裁國家。

猶太人為了不再受奴役，透過宗教的向心力，奮鬥了2000多年，最終才尋得土地，建立起自己的國家－以色列。台灣人雖然來自不盡相同的血統，但已經比猶太人幸運，至少已經有土地，我們有幸在同一塊土地上生活，理應共同對抗侵略者，避免侵略者的奴役，但不幸的是台灣人一直被敵人（目前是中國）破壞向心力。台灣人有著共同的敵人，住在同一塊土地上，我們是生命共同體，不該內部彼此對抗，而是要同仇敵愾，要讓紅派（敵國）的政黨從台灣消失。

台灣的民主、自由，分為遠中近有三個階段要解決的問題

近 ：2020總統大選，受中國的威脅，台灣民主自由岌岌可危。每個人都要去投票，讓台灣不被中國併吞。

：2020總統大選，受中國的威脅，台灣民主自由岌岌可危。每個人都要去投票，讓台灣不被中國併吞。 中 ：20歲以上的人，甚至是60歲以上的人要重新認識正確的民主，而不是被錯誤的知識、政黨、謊話所蒙蔽。

：20歲以上的人，甚至是60歲以上的人要重新認識正確的民主，而不是被錯誤的知識、政黨、謊話所蒙蔽。 遠：台灣的教育要正視民主自由的重要性，確保下一代(20歲以下的人)和每一個世代，不要重蹈覆轍這一代的錯誤(註5)

註5：「這一代的錯誤」作者是指2000到2020的大多數人對民主自由的錯誤認知，糟蹋上一代人(1950到2000的年輕人)用血汗打開的民主、自由局面。

結論

自由、民主是看來無法用教學的方式來暸解它的珍貴性，因為有太多的事情可以左右，如：錯誤的教育、扭曲的社會風氣，讓人誤以為自由、民主是唾手可得。西方民主化的革命(如：法國革命)、國父孫中山的十一次革命推翻獨裁的滿清政權、美麗島的爭取民主，都不足讓台灣人對獨裁警惕與了解民主的重要性。

難道台灣還要再走一次西方國家的追求民主、自由的革命歷程，才會了解這是一份得來不易的日子嘛！為什麼要糟蹋上一代人用血汗開拓的民主、自由局面呢！如果台灣人的心態再不改變，不重視民主、自由，還認為獨裁、儒教很好，嚮往被獨裁統治就會發大財，早晚台灣的民主、自由會倒，並回到被獨裁奴役的時代。要知道如果不想被獨裁卻靠近獨裁者，終究會被獨裁者併吞。

有鑒於世界與近來香港的事件，台灣人也該醒一醒了！並希望每個政黨可以真的聽到人民的心聲，真的為人民做事，而非出賣台灣。

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追求民主的音樂1：你可聽到人民在怒吼（Do you hear the people sing) 來自音樂劇悲慘世界(Les Miserables ) (註6)

註6：悲慘世界(Les Miserables)是法國作家維克多·雨果(Victor Hugo)於1862年所發表的一部長篇小說，是19世紀最著名的小說之一。小說描繪19世紀初20年間幾個法國人物的生活背景，涵蓋拿破崙戰爭和1832年巴黎共和黨人起義等政治、追求民主的內容。