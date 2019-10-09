遠東Café 推『食在貝里斯』加勒比海陽光美食饗宴

夏天還沒有走遠，香格里拉台北遠東國際大飯店遠東Café自助餐廳還是陽光滿室！自2019年10月8日起至10月27日期間限定推出充滿異國風情的「食在貝里斯」美食饗宴，特邀貝里斯籍名廚尚恩•庫倫（Sean Kuylen）來台客座，以純熟烹飪技藝帶來一系列繽紛鮮明的中美洲特色料理，讓味蕾也來場熱情陽光的美味假期吧！

此次飯店特別與中美洲經貿辦事處、貝里斯駐華大使館、長榮航空、哥倫比亞航空共同合作，活動期間蒞臨用餐即可參加抽獎，豐富獎項包含台北-貝里斯雙人來回機票、香格里拉台北遠東一泊二食住宿及用餐禮劵、香格里拉台南遠東住宿劵以及貝里斯特色禮籃等。同時，不論是以貝里斯特色文物佈置空間、穿著貝里斯傳統服飾的服務團隊、貝里斯風情音樂等，遠東Café 精心打造讓用餐賓客彷彿置身熱情奔放的加勒比海，絕對是十月最獨特愜意的美食饗宴！

貝貝里斯位於中美洲，鄰國為墨西哥和瓜地馬拉，為多種族國家，擁有豐富的土地資源及自然生態，人稱「大自然之母呵護的最後淨土」，貝里斯原始居民為馬雅人，是中美洲「馬雅文明」發源地，馬雅後裔生活於貝里斯南部，而北部因鄰近於墨西哥，因此大多居民為西班牙後裔。

不分南北的貝里斯最大共同處在於精湛的農業技術，以無農藥的方式養殖蔬果作物，由於深受馬雅文化以及多元民族的影響，因此相互交融後造就極具特色的貝里斯美食。

例如此次主廚帶來的加勒比海巧克力燉牛肉起源來自馬雅文化，對於古代馬雅民族來說，可可豆是當時的流通貨幣，而十六世紀西班牙入侵馬雅後，利用北部貝里斯主要出產的蔗糖，進而改良為眾所皆知的巧克力飲品。另一道傳承古老馬雅美食文化的料理手法是馬雅慢火烤豬，以酸柳橙及醋覆蓋豬肉使其入味，此法仍廣為當地烹飪使用，造就獨具風味的貝里斯美食。

不僅深受豐厚文化影響，貝里斯美食之所以美味，也是因為大量運用當地自然環境以及海洋食材，講究「時令」飲食，季節性的新鮮食材包含魚、螃蟹、椰子、車前草以及豆薯等，當地人民則以米飯、豆類、玉米為主食。