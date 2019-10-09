「癌友視角–我的感動瞬間」　挺癌友傳遞祝福　還可抽大獎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）若親友罹癌時，你會願意為他們做什麼？有人跟著剃了光頭、有人陪著住院、與他一起運動爬山，或者只是在每天的日常裡為她做飯…..。這些相處點滴都留存在癌友或家屬拍下的各式照片裡，無聲訴說著愛與支持。SNQ推廣中心與台灣癌症基金會為了挺癌友，辦理「癌友視角–我的感動瞬間」網友投票活動，盼能聚集祝福的力量傳遞給癌友和家屬。

「SNQ國家品質標章」15年來在推動醫療品質提升和發掘台灣醫療強項的過程中，也看見醫療體系外還有許多弱勢團體及病友們需要更多的關懷與幫助。因此首次針對癌友舉辦影像作品線上票選贈獎活動，鼓勵其抒發情緒、勇敢道謝說愛並傳遞正能量，也歡迎民眾於10月底前上網（http://bit.ly/2kLOL2E）參與，看看這些抗癌鬥士的樂觀精神、也為他們打氣，每一票都是莫大的支持力量與溫暖鼓勵，而且還可以參加抽獎！

此次參加票選的作品，每個都有感人的故事：「人工血管座是每個癌友的徽章，也是我驕傲的徽章！」、「趁母親用餐時偷拍了照片，頓時覺得照片裡的母親蒼老許多，所以自己更要努力維持在可以生活自理的狀態，使母親不要太累…」，這些是參加「癌友視角」活動的部分動人文字，道出了癌友的真實心聲和樂觀生命力。

有位參與的癌友職業是教師，她拍下了勇敢的自己、訴說著她與學生之間的珍貴互動，也分享了主治醫師對她的鼓勵；也有一位20年前曾身為癌童的醫師，現在跟隨著當年治療他的大P腳步，繼續救治更多的病人。

「癌友視角–我的感動瞬間」投票贈獎活動活動資訊：

•時間：10月31日止

•活動網址：http://bit.ly/2kLOL2E或上臉書搜尋「SNQ國家品質標章」

•贈獎辦法摘要：完成投票即可獲得購物折價券，還可參加抽獎。

•抽獎&公布：將於11月15日上午10點抽獎、11月20日公布於SNQ官網

•票數最高之作品可獲獎勵金，其作品將於12月5日至8日在南港展覽館二館「台灣醫療科技展」SNQ主題館中公開展示。