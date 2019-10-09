野生救援WildAid推新漫畫 籲關注鯊魚存續與海洋健康

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 藝人任賢齊本(10)月1日擔任WildAid野生救援全球大使時，和多位企業代表呼籲大眾拒吃魚翅與守護海洋。8日該國際組織在各個社群媒體推出逗趣、幽默的鯊魚漫畫，要打破人們對鯊魚的刻板印象。

華人社會有「無翅不成宴」的習俗與觀念，因此「魚翅羹」一直被視為高級食材，是重要場合不可或缺的佳餚，然而很多人都不知道「魚翅羹」的主要原料來自鯊魚的鰭。

為了和年輕人拉近距離，野生救援WildAid以關島附近的大白鯊為發想，推出新漫畫，主角鯊魚以當地莫洛語「Hafa」(意指「你好」)為名。這隻瀕臨滅絕的漫畫鯊，除了有著可愛的藍綠色皮膚、永遠保持微笑的表情，還配帶一個用塑膠吸管、寶特瓶等海洋廢料製作的盾牌，鼓勵人們加入「支持不塑」的行列。

野生救援總監John Baker表示，為了海洋健康及全球漁業得以持續發展，現在是保護鯊魚的關鍵時刻。停止對魚翅的需求、加強執法的力度，同時減少拖網混捕的作業，都是我們可以立即採取的重要行動。

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