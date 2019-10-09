國慶花車遊行 「臺灣小姐」張宇臻舞出新住民之美

即將於10月10日熱鬧登場的國慶花車遊行，各界都很期待，今年移民署準備以滿載新住民元素的大船造型花車，結合國內知名的劉麗麗舞蹈團及新住民姐妹三十人隨車表演，其中舞團的首席舞者，是曾獲「臺灣小姐」殊榮的張宇臻。

張宇臻表示，她的西藏名是Lhanze Doma（蘭芝卓瑪，意即妙音天女），父親索南多杰是印度出生的西藏人，12歲隻身來臺求學後就落腳臺灣，現為婦產科及醫美的專業醫師。她從4歲開始學舞，曾多次獲得舞蹈比賽獎項，也常代表學校及國家參加國際演出，但在國慶典禮中表演還是頭一遭，覺得很榮幸也很開心。

張宇臻從小聽到音樂，就會隨之手舞足蹈，似乎是一種與生俱來的天賦，所以4歲就開始正式習舞。習舞過程中常代表學校演出及比賽，多次獲得各類舞蹈比賽獎項，代表國家到紐約、法國演出，並代表扶輪社到義大利交換學生，以優異成績畢業於臺南應用科技大學舞蹈系。2015年，她參加第八屆臺灣小姐比賽，榮獲亞軍及才藝比賽冠軍。

張宇臻在成長過程中，曾因周遭人對她半個西藏血統好奇不已而感到不自在，現在卻非常引以為傲，最喜歡在重要西藏節慶時換上傳統服飾，享用奶奶親手做的各種西藏傳統美食，簡單中藏著對西藏最深的牽掛。

移民署表示，本次國慶花車舞蹈表演主題為「花與蝴蝶」。呼應花車上的蜂巢及各國國花，張宇臻將率領舞團化身成一群美麗蝴蝶，伴隨著移民署「培力新住民 邁向全世界」主題花車，展現多元文化及新住民之美。

(轉載自新住民全球新聞網)