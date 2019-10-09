慶台貝建交30年 著名主廚訪台美食外交

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)貝里斯與香格里拉台北遠東國際大飯8日舉行「食旅貝里斯 Tastes of Belize」美食節，為期20天的美食嚮宴由該國著名主廚Sean Kuylen用特色料理揭開序幕，民眾可於10月8日至27日至該飯店品嘗異國料理。

為慶祝台灣與貝利斯建交30週年，讓台灣人深入認識貝里斯的飲食文化，活動由貝里斯大使賀黛安(Diane Haylock)主持，邀請多位駐台使節、中美洲經貿辦事處主任張幼慈、遠企總經理Randy Zupanski等商界、旅行業者代表出席。

擔任該飯店客座主廚的Sean Kuylen表示，美食在貝里斯是一種生活方式，貝里斯沒有連鎖餐廳，每間餐廳都是獨一無二，保留世代留傳下來的特有食譜和烹飪技巧，所有的食材特色更是自然地呈現其季節性。

Kuylen不僅帶來一系列中美洲特色料理如「加勒比海燉牛肉」、「菠羅蜜烤雞」、「木薯布丁」等精彩美食，還親自示範「椰奶海鮮巧達湯」料理秀。

貝里斯美食節自10月8日至27日在台北遠東國際大飯店「Café」舉行，活動期間消費還有機會抽【台北-貝里斯】來回機票、香格里拉台北遠東國際大飯店住宿券等好禮。

照片由中美洲經貿辦事處提供