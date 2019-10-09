【更新】鎮瀾宮「線上點光明燈」疑涉弊端　副董鄭銘坤百萬交保

更新時間: 2019-10-09 14:11

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）大甲鎮瀾宮今(9)日下午一點鐘左右po文指出，「今日媒體新聞報導，由廠商研發的電子光明燈，廠商向本宮申請試營運，於2017年1月上線，架設於本宮聖父母殿，由於系統軟體研發不周全，當時已令其撤回。」

「本宮常年各殿實體光明燈與線上代辦本宮光明燈，皆依正常程序辦理登記與安奉，與媒體報導內容無關。」

首次發稿: 2019-10-09 09:47

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中大甲鎮瀾宮與中華電信合作推出的線上光明燈服務，傳出弊案，檢方昨(8)日指揮調查局帶回鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人偵辦，今(9)日凌晨諭令鄭銘坤以新台幣100萬元交保候傳。

台中地檢署今表示，台中大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人，涉嫌違反證券交易法、商業會計法及刑法偽造文書等案件，檢方昨上午指揮調查局台中市調查處，持搜索票到相關公司及涉嫌人住處，帶回書證及物證偵辦。

檢方查出，今年2月間偵辦中華電信「假交易、真貸款」案件時，發現全台有5個營運處員工，將資金貸給24名業者，中華電信在2008年起推出線上光明燈服務，與大甲鎮瀾宮合作的光明燈案件，部分帳目有異，因此進行偵辦。

檢方連夜訊問後，今凌晨認為鄭銘坤等5人犯嫌重大，有羈押原因但無羈押必要，諭令鄭銘坤具保新台幣100萬元，其餘涉案人以20至50萬元不等交保，均限制出境、出海。

《自由》報導，台中檢調昨大動作搜索鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人的公司及住家，漏夜帶回10多人調查。鄭銘坤今凌晨以100萬元交保，鄭銘坤的女兒以20萬元交保。鄭銘坤喊冤指出，自己未在女兒公司掛名，因女兒公司的股東經營糾紛互告，是無端被捲入。

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檢方8日指揮調查局帶回鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（前中）等人，9日凌晨諭令鄭銘坤以新台幣100萬元交保候傳。（中央社檔案照片）