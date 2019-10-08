2019國慶煙火在屏東 貼心懶人包教你開車不卡卡

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2019國慶焰火在屏東，將於10月10日在屏東河濱公園施放，周邊道路將進行交通管制，屏東縣政府貼心準備懶人卡，讓民眾開車、騎車不卡卡。

國慶焰火10月10日即將在屏東河濱公園施放，為了讓接駁車運行順暢，針對活動會場及周邊道路皆有管制，第一階段從上午6點開始到下午14時，管制縣189(堤防路)佈設專用道設施。

第二階段針對活動會場及周邊道路管制，活動會場12時至散場皆為行人徒步區，周邊道路分為3種管制方式，A區自14時至散場，汽機車不可進入且道路兩側禁停。

B區及D區自14時至散場僅機車可進入並允許機車停放路邊，C區則是18時前，汽機車可進入且小客車可停放路邊，下午6點至散場僅機車可進入停放於B區，管制區內除了規劃做為停車空間之路段外，皆禁止臨時停車，詳細路段資訊可至官網上查詢。

考量九如來往高雄車流量多，且多行經國慶焰火當天受管制的堤防路，縣府特別準備了堤防路替代路線懶人卡，往萬丹/高雄的民眾請改走台3線，經瑞光路三段走台27線後直行或右轉，反之亦同。

民眾也可至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢最新資訊。

交通管制計劃（圖/ 屏東縣政府）

替代道路路線說明（圖/ 屏東縣政府）