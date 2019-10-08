2019桃園眷村文化節 見證「從操場到戰場」的艱辛歲月

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）第19屆桃園眷村文化節，今年以眷村新生為主軸，讓民眾回憶「從操場到戰場」的艱辛歲月，體會軍旅生涯和眷村生活的點滴，同時見證中壢龍岡圓環的變化。

本次活動在龍岡大操場舉行「風雨人生」攝影展、國慶野餐、眷村新生演唱會及食神媽媽眷村菜體驗等國慶系列活動，透過文化與美食，讓市民朋友相互理解，進而認同台灣人共同的生命經驗。

鄭文燦表示，桃園市政府多年來致力推動各個眷村國宅的活化轉型，讓市民找回過去的歷史記憶，也努力將馬祖新村、大武新村、憲光二村轉型為城市故事館，目前已有相當成果，其中馬祖新村將成為影視、文創基地，憲光二村將來預計作為憲兵故事館和移民博物館，紀念當年移民的艱辛歷史，希望讓每一個文創園區都保有各自珍貴的主題。

鄭文燦說，桃園努力保存與發揚眷村文化，眷村文化是台灣文化的一部分，它是在倉皇、戰亂的年代，隨著國民政府來到台灣，落腳生根的過程中所創造的特殊歷史文化，它確實是台灣特有的文化記憶，希望眷村文化成為台灣多元生命力的一環。

藉由本次眷村新生系列活動，希望能夠一方面懷念過去克難卻美好的年代，二方面也透過美食拉進彼次距離，讓不同族群的市民朋友都能彼此認同欣賞，讓台灣社會更加和諧美好。