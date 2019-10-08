諾貝爾物理學獎 3學者研究宇宙結構獲殊榮

諾貝爾物理學獎得主今天揭曉，由加裔美籍物理宇宙學家皮博（James Peebles）、瑞士天文學家梅爾（Michel Mayor）和瑞士天文學家奎洛茲（Didier Queloz）3位學者獲得殊榮。

諾貝爾獎獎金達900萬瑞典克朗（約新台幣2807萬元），皮博獲得一半獎金，梅爾和奎洛茲共分另一半獎金。

2019年諾貝爾獎昨天揭開序幕，醫學獎得主率先揭曉，由美國哈佛大學教授凱林（William Kaelin Jr）、英國醫學家雷克里夫（Peter Ratcliffe）和美國醫學家塞門薩（Gregg Semenza）獲得殊榮，得獎原因是研究細胞如何感知以及適應氧氣的供應。

化學獎得主明天揭曉，10日將一併公布2018和2019年文學獎得主，11日公布和平獎贏家，經濟學獎得主將於14日揭曉，為2019年諾貝爾頒獎季畫下句點。

由於「#我也是」（#MeToo）運動揭發的性醜聞影響，去年是70年來文學獎首度缺席諾貝爾獎頒獎季，2018年諾貝爾文學獎延後，將與2019年的文學獎一同頒發。