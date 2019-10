諾貝爾物理學獎 3學者研究宇宙結構獲殊榮

諾貝爾物理學獎得主今天揭曉,由加裔美籍物理宇宙學家皮博(James Peebles)、瑞士天文學家梅爾(Michel Mayor)和瑞士天文學家奎洛茲(Didier Queloz)3位學者獲得殊榮。

諾貝爾獎獎金達900萬瑞典克朗(約新台幣2807萬元),皮博獲得一半獎金,梅爾和奎洛茲共分另一半獎金。

2019年諾貝爾獎昨天揭開序幕,醫學獎得主率先揭曉,由美國哈佛大學教授凱林(William Kaelin Jr)、英國醫學家雷克里夫(Peter Ratcliffe)和美國醫學家塞門薩(Gregg Semenza)獲得殊榮,得獎原因是研究細胞如何感知以及適應氧氣的供應。

化學獎得主明天揭曉,10日將一併公布2018和2019年文學獎得主,11日公布和平獎贏家,經濟學獎得主將於14日揭曉,為2019年諾貝爾頒獎季畫下句點。

由於「#我也是」(#MeToo)運動揭發的性醜聞影響,去年是70年來文學獎首度缺席諾貝爾獎頒獎季,2018年諾貝爾文學獎延後,將與2019年的文學獎一同頒發。

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv