H7N9禽流感病毒持續突變

國際間H7N9禽流感感染人類疫情目前雖已趨緩，林口長庚紀念醫 院兒童感染科黃冠穎醫師從過去的疫情進行研究證實， H7N9病毒已發生進一步的突變，但慶幸的是， 研究團隊也找到了5個人類單株抗體， 不但能對抗未突變的H7N9病毒， 甚至連突變的H7N9也具有對付的能力，未來或可提供研發成有效 且即時的疫苗與臨床藥物，為捍衛台灣民眾的健康盡一分心力。 這份研究已發表在2019年2月知名國際學術期刊「 自然微生物學（Nature Microbiology）」。

H7N9禽流感病毒感染人類個案，首次出現在2013年的中國， 至2019年初已有1,568個確診個案，其中615位死亡， 致死率近四成。根據衛生福利部疾病管制署統計， 到目前台灣共有5位境外移入的H7N9感染個案， 最近一位境外移入個案發生在2017年初。 這些感染個案都有嚴重的肺炎且都需要在加護病房治療。

黃冠穎醫師表示，H7N9禽流感病毒感染人類後， 潛伏期平均約5天，可能發生發燒、咳嗽、喉嚨痛、 全身痠痛等臨床症狀。重症個案的主要臨床表現為快速進展的肺炎， 以及進一步演變成急性呼吸窘迫症候群。一般而言， 人類感染禽流感病毒的死亡率相當高， H7N9禽流感確診個案的死亡率約為30-40%。2016- 2017年H7N9疫情相當嚴峻，不僅人類感染個案數大幅增加， 而且疫情的地理範圍顯著擴大，這些流行病學資料暗示著， 該H7N9病毒已發生進一步的突變。

H7N9病毒表面的醣蛋白，是病毒用來入侵宿主細胞的重要武器， 也正是人類免疫系統的抗體所要對付的目標之一。 為了解人類的抗體免疫系統所產生的抗H7N9抗體， 到底能不能有效地對付這幾年來持續突變的病毒， 黃冠穎醫師的研究團隊與牛津大學、 北京佑安醫院和中國科學院合作進行研究。

研究主要是分析2013- 2014年間受到H7N9病毒感染的成人與兒童病患的抗體免疫反 應，結果發現病患感染H7N9後的確生成了對抗病毒的抗體， 但這些抗體卻有一大部分已失去對付2016- 2017年H7N9病毒的能力。

然而，研究團隊也很興奮的發現，仍有相當少數的抗體， 具備廣效的對抗H7N9能力，這些寶貴的抗體對付新突變的H7N 9病毒毫不遜色，可以說是〝神奇子彈〞的候選者之一。 黃冠穎醫師表示，透過與中央研究院詹家琮博士、馬徹博士與劉佑民 的合作， 證明這些抗體在生物體內也能夠百分百地對抗致命的H7N9病毒感 染。

黃冠穎醫師強調，另一方面，研究團隊由人類抗體免疫反應的角度， 為2016-2017年間H7N9病毒的突變提供了鐵證， 也呼應了世界衛生組織在2017年間更新H7N9疫苗病毒株的防 疫策略。 研究團隊的發現不僅為H7N9疫苗的即時更新提供了免疫依據， 也為預防或治療人類感染H7N9病毒的臨床藥物開發提供新契機。

黃冠穎醫師的研究團隊利用人類B細胞和抗體免疫反應的研究平台， 在台灣首先設立了抗病毒人類單株抗體庫。 研究團隊希望進一步整合台灣的研發能量與臨床應用， 對於目前正在肆虐或正在虎視眈眈的病毒威脅， 提供有效且即時的疫苗與臨床藥物， 為捍衛台灣民眾的健康盡一分心力。

禽流感病毒主要是透過接觸染病的禽鳥或其糞便，或受污染的環境而 感染到人類，因此日常生活的預防重點例如：購買到沾有糞便的蛋時 應用洗滌劑洗淨，立刻烹煮並徹底煮熟。不要把食物蘸著加有生蛋混 和的醬料一同進食。前往疫區旅遊時應避免接觸禽鳥或其糞便；到濕 貨街市、活家禽市場或農場，蛋和禽鳥只能吃徹底煮熟的。同時經常 清潔和消毒常接觸的傢具、玩具和共用物件等，並且保持良好的個人 衞生習慣，出現呼吸道感染徵狀，應戴上口罩，盡早向醫生求診。