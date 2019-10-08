H7N9禽流感病毒持續突變

國際間H7N9禽流感感染人類疫情目前雖已趨緩，林口長庚紀念醫院兒童感染科黃冠穎醫師從過去的疫情進行研究證實，H7N9病毒已發生進一步的突變，但慶幸的是，研究團隊也找到了5個人類單株抗體，不但能對抗未突變的H7N9病毒，甚至連突變的H7N9也具有對付的能力，未來或可提供研發成有效且即時的疫苗與臨床藥物，為捍衛台灣民眾的健康盡一分心力。這份研究已發表在2019年2月知名國際學術期刊「自然微生物學（Nature Microbiology）」。
H7N9禽流感病毒感染人類個案，首次出現在2013年的中國，至2019年初已有1,568個確診個案，其中615位死亡，致死率近四成。根據衛生福利部疾病管制署統計，到目前台灣共有5位境外移入的H7N9感染個案，最近一位境外移入個案發生在2017年初。這些感染個案都有嚴重的肺炎且都需要在加護病房治療。
黃冠穎醫師表示，H7N9禽流感病毒感染人類後，潛伏期平均約5天，可能發生發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等臨床症狀。重症個案的主要臨床表現為快速進展的肺炎，以及進一步演變成急性呼吸窘迫症候群。一般而言，人類感染禽流感病毒的死亡率相當高，H7N9禽流感確診個案的死亡率約為30-40%。2016-2017年H7N9疫情相當嚴峻，不僅人類感染個案數大幅增加，而且疫情的地理範圍顯著擴大，這些流行病學資料暗示著，該H7N9病毒已發生進一步的突變。
H7N9病毒表面的醣蛋白，是病毒用來入侵宿主細胞的重要武器，也正是人類免疫系統的抗體所要對付的目標之一。為了解人類的抗體免疫系統所產生的抗H7N9抗體，到底能不能有效地對付這幾年來持續突變的病毒，黃冠穎醫師的研究團隊與牛津大學、北京佑安醫院和中國科學院合作進行研究。
研究主要是分析2013-2014年間受到H7N9病毒感染的成人與兒童病患的抗體免疫反應，結果發現病患感染H7N9後的確生成了對抗病毒的抗體，但這些抗體卻有一大部分已失去對付2016-2017年H7N9病毒的能力。
然而，研究團隊也很興奮的發現，仍有相當少數的抗體，具備廣效的對抗H7N9能力，這些寶貴的抗體對付新突變的H7N9病毒毫不遜色，可以說是〝神奇子彈〞的候選者之一。黃冠穎醫師表示，透過與中央研究院詹家琮博士、馬徹博士與劉佑民的合作，證明這些抗體在生物體內也能夠百分百地對抗致命的H7N9病毒感染。
黃冠穎醫師強調，另一方面，研究團隊由人類抗體免疫反應的角度，為2016-2017年間H7N9病毒的突變提供了鐵證，也呼應了世界衛生組織在2017年間更新H7N9疫苗病毒株的防疫策略。研究團隊的發現不僅為H7N9疫苗的即時更新提供了免疫依據，也為預防或治療人類感染H7N9病毒的臨床藥物開發提供新契機。
黃冠穎醫師的研究團隊利用人類B細胞和抗體免疫反應的研究平台，在台灣首先設立了抗病毒人類單株抗體庫。研究團隊希望進一步整合台灣的研發能量與臨床應用，對於目前正在肆虐或正在虎視眈眈的病毒威脅，提供有效且即時的疫苗與臨床藥物，為捍衛台灣民眾的健康盡一分心力。
禽流感病毒主要是透過接觸染病的禽鳥或其糞便，或受污染的環境而感染到人類，因此日常生活的預防重點例如：購買到沾有糞便的蛋時應用洗滌劑洗淨，立刻烹煮並徹底煮熟。不要把食物蘸著加有生蛋混和的醬料一同進食。前往疫區旅遊時應避免接觸禽鳥或其糞便；到濕貨街市、活家禽市場或農場，蛋和禽鳥只能吃徹底煮熟的。同時經常清潔和消毒常接觸的傢具、玩具和共用物件等，並且保持良好的個人衞生習慣，出現呼吸道感染徵狀，應戴上口罩，盡早向醫生求診。